باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶۶ هزار و ۸۸۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۲۱ واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۶ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز سه نماد فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، وتجارت و داترا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

در جریان معاملات امروز شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۴۸۰ واحد در سطح ۳۰ هزار و ۶۰۲ واحدی قرار گرفت؛ همچنین امروز سه نماد مارون، آریا و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد کوچین، زفارس و پتوسعه پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش معاملاتی هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن دو گروه فلزات اساسی و شیمیایی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.