در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶۶ هزار و ۸۸۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۶۶ هزار و ۸۸۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار واحدی قرار گرفت؛ شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۲۱ واحد در سطح ۱ میلیون و ۱۶ هزار واحدی قرار گرفت.

امروز سه نماد فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد وبملت، وتجارت و داترا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس بودند.

در جریان معاملات امروز شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۴۸۰ واحد در سطح ۳۰ هزار و ۶۰۲ واحدی قرار گرفت؛ همچنین امروز سه نماد مارون، آریا و کگهر بیشترین تاثیر و سه نماد کوچین، زفارس و پتوسعه پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز گروه بانک‌ها با ارزش معاملاتی هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان برترین گروه صنعتی بود و بعد از آن دو گروه فلزات اساسی و شیمیایی در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۵۴ هزار واحدی شاخص کل بورس/ عبور شاخص کل هم‌وزن از مرز یک میلیون واحد
عوامل کلیدی در رشد بازار سرمایه/ بازار سرمایه می‌تواند به اعداد بالاتری دست یابد؟
نهایی‌سازی ساختار صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
سود سهام عدالت شب یلدا واریز خواهد شد؟
نرخ گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت درست نیست/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
عرضه هر عدد تخم مرغ بالاتر از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است
تکمیل سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری هندی ها در بندر چابهار
آخرین اخبار
افزایش بیش از ۶۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
واردات کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی آزاد شد
سود سهام عدالت شب یلدا واریز خواهد شد؟
علت نوسانات قیمت حبوبات در بازار چیست؟ /۱۰ تا ۲۰ درصد حبوبات مورد نیاز وارداتی است
اختصاص ۲۰۰ لیتر سهمیه مازاد بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
تکمیل سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری هندی ها در بندر چابهار
همکاری‌های مستمر ایران و ارمنستان در حوزه تبادل و تهاتر گاز و برق
از یک رویا تا یک برند ملی؛ داستان برند لوازم خانگی تکنو
ارتقای سه بندر به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم/ناهماهنگی‌های بین دستگاهی ودرون دستگاهی مهم‌ترین چالش بنادر کشور
عرضه هر عدد تخم مرغ بالاتر از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
نرخ گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت درست نیست/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته
اقدام حرفه‌ای کنترلر‌های مراقبت پرواز پس از ترکیدن لاستیک هواپیما یک شرکت هواپیمایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
پمپ بنزین‌ها پیش از اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین شلوغ شد/ مردم نگران سهمیه خود نباشند+ فیلم
علت فرونشست شهرک ولیعصر در تهران چه بود؟ / سه برابر شدن فرونشست زمین
پیش فروش و حراج مرکز مبادله می‌تواند بر روند صعودی نرخ سکه مؤثر باشد؟
افزایش معاملات غیر شفاف در حوزه مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
اراده ایران و قزاقستان برای توسعه همکاری‌های همه‌جانبه اقتصادی
عملیات تملک و آزادسازی محور شهرک امیرالمومنین شهررضا انجام شد
کمبودی در عرضه شیرینی نداریم/ قیمت شیرینی تابع عرضه و تقاضا
ضرورت اصلاح و پاکسازی آبراهه‌ها و کانال‌های انتقال آب
گشایش مسیرهای جدید حمل‌ونقل بین ایران و قزاقستان/«کریدور سبز» در راه است