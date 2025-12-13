رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای گفت: برخی باشگاه‌ها به دلیل فعالیت در رشته‌هایی غیر از فوتبال با مشکلاتی برای دریافت مجوز رو‌به‌رو می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - مصطفی زارعی رییس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در مورد تیم داری برخی باشگاه‌ها در رشته‌هایی به جز فوتبال گفت: باشگاه‌های فوتبال از جمله استقلال حق تیم‌داری در سایر رشته‌ها را ندارند و با تیمداری در سایر رشته ها، مجوز حرفه‌ای استقلال به خطر افتاده است. ماده ۱۲ آیین نامه صراحتا بیان کرده تمام باشگاه‌هایی که می‌خواند مجوز دریافت کنند صرفا باید فعالیت فوتبالی داشته باشند.

وی ادامه داد: این موضوع در سنوات گذشته هم چالش‌هایی را برای باشگاه‌های ما به وجود آورد ودر سال ۲۰۲۱ که مجوز‌ها توسط AFC لغو شد، یکی از دلایلش همین موضوع بود. اسناد و مدارکی که باشگاه‌ها تا الان ارسال کرده‌اند نشان دهنده این بود که فقط در زمینه فوتبال فعالیت دارند و یکی از این اسناد مجوز کمیسیون ماده ۵ است که اداره ورزش و جوانان هر استان برای باشگاه صادر می‌کند.

زارعی افزود: در مجوز استقلال و پرسپولیس صراحتا نوشته؛ رشته فعال فقط فوتبال است، اما سند مهمتر بحث صورت‌های مالی حسابرسی شده است که در آن هم صرفا باید فعالیت‌های فوتبالی منعکس شود و تا الان هم در صورت‌های مالی صرفا فعالیت‌های فوتبال را منعکس کردند، اما فعالیت‌های اخیر باشگاه استقلال در رشته‌های دیگر هنوز به بحث صورت‌های مالی نرسیده و مجوزشان هم تغییری و این موضوع به صورت شفاهی و مکتوب منتقل شده است.

رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ایگفت: قاعدتا باشگاه نمی‌تواند این فعالیت‌ها را در قالب صورت‌های مالی و مجوز‌ها بیاورد و باید راه حل دیگری پیدا کند و در آیین نامه AFC صراحتا الزام را اعلام کرده است، اما ماده ۱۴ آیین نامه صدور مجوز باشگاهی یوفا الزام را نمی‌رساند به همین دلیل باشگاه‌هایی مثل رئال مادرید و بارسلونا در رشته‌های دیگر فعالیت دارند.

در آسیا این چالش به وجود آمده، AFC به جز سال ۲۰۲۱ خیلی سخت گیری نکرد ما همان زمان با همه باشگاه‌هایی که در زمینه‌های دیگر فعالیت می‌کردند مکاتبه کردیم چرا که صورت‌های مالی در راستای شفافیت مالی باید مشخص کند چقدر پول در فوتبال هزینه کردند و چقدر از فوتبال پول در آوردند.

وی ادامه داد: اگر باشگاهی در رشته‌های مختلف تیمداری کند خیلی شفافیت وجود نخواهد داشت در کشور‌های دیگر معمولا وقتی باشگاهی در رشته‌های دیگر فعالیت کند، یک شرکت زیر مجموعه و همکار ثبت می‌کند و فعالیت‌هایش را در قالب آن شرکت همکار انجام می‌دهد تا جداسازی بین دارایی‌ها و صورت‌های مالی اتفاق بیفتد و مجوز‌ها هم مجزا صادر می‌شوند و در کشور خودمان نمونه‌هایی داریم که از این راه حل استفاده کرده‌اند.

برچسب ها: تیم داری ، استقلال تهران ، کمیته صدور مجوز حرفه ای
خبرهای مرتبط
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
توضیحات رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای درباره شایعات مربوط به باشگاه استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اخراج سرمربی حریف سپاهان
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
عالیشاه و عمری به بازی با آلومینیوم رسیدند/ شاید باکیچ یک نیمه بازی کند
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
آخرین اخبار
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
مشکل اصلی سال‌های اخیر استقلال چیست؟
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
اخراج سرمربی حریف سپاهان
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
عالیشاه و عمری به بازی با آلومینیوم رسیدند/ شاید باکیچ یک نیمه بازی کند
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم