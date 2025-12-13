باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - مصطفی زارعی رییس کمیته صدور مجوز حرفهای در مورد تیم داری برخی باشگاهها در رشتههایی به جز فوتبال گفت: باشگاههای فوتبال از جمله استقلال حق تیمداری در سایر رشتهها را ندارند و با تیمداری در سایر رشته ها، مجوز حرفهای استقلال به خطر افتاده است. ماده ۱۲ آیین نامه صراحتا بیان کرده تمام باشگاههایی که میخواند مجوز دریافت کنند صرفا باید فعالیت فوتبالی داشته باشند.
وی ادامه داد: این موضوع در سنوات گذشته هم چالشهایی را برای باشگاههای ما به وجود آورد ودر سال ۲۰۲۱ که مجوزها توسط AFC لغو شد، یکی از دلایلش همین موضوع بود. اسناد و مدارکی که باشگاهها تا الان ارسال کردهاند نشان دهنده این بود که فقط در زمینه فوتبال فعالیت دارند و یکی از این اسناد مجوز کمیسیون ماده ۵ است که اداره ورزش و جوانان هر استان برای باشگاه صادر میکند.
زارعی افزود: در مجوز استقلال و پرسپولیس صراحتا نوشته؛ رشته فعال فقط فوتبال است، اما سند مهمتر بحث صورتهای مالی حسابرسی شده است که در آن هم صرفا باید فعالیتهای فوتبالی منعکس شود و تا الان هم در صورتهای مالی صرفا فعالیتهای فوتبال را منعکس کردند، اما فعالیتهای اخیر باشگاه استقلال در رشتههای دیگر هنوز به بحث صورتهای مالی نرسیده و مجوزشان هم تغییری و این موضوع به صورت شفاهی و مکتوب منتقل شده است.
رئیس کمیته صدور مجوز حرفهایگفت: قاعدتا باشگاه نمیتواند این فعالیتها را در قالب صورتهای مالی و مجوزها بیاورد و باید راه حل دیگری پیدا کند و در آیین نامه AFC صراحتا الزام را اعلام کرده است، اما ماده ۱۴ آیین نامه صدور مجوز باشگاهی یوفا الزام را نمیرساند به همین دلیل باشگاههایی مثل رئال مادرید و بارسلونا در رشتههای دیگر فعالیت دارند.
در آسیا این چالش به وجود آمده، AFC به جز سال ۲۰۲۱ خیلی سخت گیری نکرد ما همان زمان با همه باشگاههایی که در زمینههای دیگر فعالیت میکردند مکاتبه کردیم چرا که صورتهای مالی در راستای شفافیت مالی باید مشخص کند چقدر پول در فوتبال هزینه کردند و چقدر از فوتبال پول در آوردند.
وی ادامه داد: اگر باشگاهی در رشتههای مختلف تیمداری کند خیلی شفافیت وجود نخواهد داشت در کشورهای دیگر معمولا وقتی باشگاهی در رشتههای دیگر فعالیت کند، یک شرکت زیر مجموعه و همکار ثبت میکند و فعالیتهایش را در قالب آن شرکت همکار انجام میدهد تا جداسازی بین داراییها و صورتهای مالی اتفاق بیفتد و مجوزها هم مجزا صادر میشوند و در کشور خودمان نمونههایی داریم که از این راه حل استفاده کردهاند.