مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از برگزاری سومین جشنواره ملی تئاترکودک و نوجوان باغچه بان از ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه در شهرستان مرند خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - نعمت اله پایان گفت:از بین ۱۶۲ اثر ارسالی به جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان ۱۶ اثر بدون اولویت جهت حضور در بخش مسابقه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان مرند انتخاب شد.

وی اظهار داشت: جشنواره تئاتر باغچه‌بان با حضور هنرمندان برجسته و فعالان عرصه نمایش کودک و نوجوان از سراسر کشور فرصتی برای ارائه آثار خلاقانه و ارتقای سطح کیفی تئاتر در میان نسل‌های جدید فراهم می‌آورد.

گفتنی است در مراسم اختتامیه که ۲۸ آذر در مرند برگزار می‌شود از آثاربرگزیده گروه‌های نمایشی و نمایش‌های منتخب تجلیل خواهد شد.

اسامی آثار انتخاب شده برای حضور در جشنواره به شرح زیر است:

جیرتدان به کارگردانی ابراهیم محمدی از تبریز

دلقک سیاه به کارگردانی مینا پیکانی مراغه

خوخان به کارگردانی رضا حاج کوه کمری مرند

گرگ بودن یا نبودن به کارگردانی فاطمه حسینی رفسنجان

تنبل پرماجرا به کارگردانی حسن علوی زاده از سبزوار

آی تک به کارگردانی فاطمه برمایه از اردبیل

تنبل پهلوان به کارگردانی رامین ریاضی از تبریز

سیرک سیار به کارگردانی علی صبوری از ارومیه

سفر به سیاره شگفت انگیز به کارگردانی محمدعلی دانشگر از سمنان

پدر چوب به کارگردانی مجید کیمیایی پور از اصفهان

شهر مورچه‌ها به کارگردانی نسیم عموزاده از اهر

سفید برفی وهفت جنگلی به کارگردانی امید انصاری از تهران

اژد‌ها اولین حیوان خانگی به کارگردانی فرامرز غلامیان از خمینی شهر

دیو و مبارک به کارگردانی حسن ربیعی از کرج

فاطما ننه به کارگردانی غریب منوچهری از اردبیل

خواب عمیق به کارگردانی مهرداد محب علیزاده از رشت