باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم

۸ هزار دانشجو امسال عازم سفر عمره می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۸ هزار دانشجو امسال عازم سفر عمره می‌شوند، بسیاری از این دانشجویان برای بار اول راهی شهر پیامبر مهربانی‌ها خواهند شد.

 

مطالب مرتبط
اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم
young journalists club

‌رویکرد آموزشی نوین در عمره دانشجویی؛ یادگیری تاریخ با بازدید میدانی

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم
young journalists club

حس متفاوتِ حج عمره برای زوج‌های دانشجو؛ از آغاز زندگی مشترک تا لبیک به دعوت حق

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم
young journalists club

از هیجان تا آرامش؛ روایت کم سن‌ترین دانشجوی حج عمره از سفری خاص

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش برف در ارتفاعات گلستان + فیلم
۴۸۷

بارش برف در ارتفاعات گلستان + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
یک دقیقه وقاحت روی آنتن زنده اسرائیل اینترنشنال؛ اتاق فرمان جنگ علیه ایران! + فیلم
۴۷۷

یک دقیقه وقاحت روی آنتن زنده اسرائیل اینترنشنال؛ اتاق فرمان جنگ علیه ایران! + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
۹۹ درصد تولید زعفران جهان برای ایران است + فیلم
۳۱۷

۹۹ درصد تولید زعفران جهان برای ایران است + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
شرایط این روز‌های آوارگان غزه + فیلم
۲۶۴

شرایط این روز‌های آوارگان غزه + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
تخلیه برخی مناطق ایالت واشنگتن به‌علت وقوع سیل + فیلم
۲۴۹

تخلیه برخی مناطق ایالت واشنگتن به‌علت وقوع سیل + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.