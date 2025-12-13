باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم

فوق تخصص قفسه صدری در خصوص تاثیر سیگار بر ریه انسان توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهاب رفیعیان، فوق تخصص قفسه صدری با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تاثیر سیگار بر ریه انسان نکاتی بیان کرد.

 

 

 

