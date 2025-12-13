قطعا مهمترین اقدام محمود خسروی‌وفا در مدتی که از ریاستش در کمیته ملی المپیک می‌گذرد کسب کرسی عضو رسمی کمیته بین المللی المپیک (IOC Member) برای ثریا آقایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب ثریا آقایی، ملی‌پوش اسبق بدمینتون ایران، به عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک و در ادامه ورود او به جمع اعضای رسمی IOC، نقطه عطفی در تاریخ ورزش ایران به شمار می‌رود. این اتفاق در پی مذاکرات محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، با رئیس IOC رخ داد و نشان‌دهنده تغییر جدی در روابط ورزشی ایران با نهاد‌های بین‌المللی است.

تا همین دو سه سال پیش، ورزش ایران زیر سایه تهدید تعلیق قرار داشت و IOC نگاه بی‌اعتمادگونه‌ای نسبت به ایران داشت؛ اما اکنون شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که کمیته بین‌المللی المپیک نه‌تنها کرسی کمیسیون ورزشکاران را به ایران داده، بلکه عضویت در جمع اعضای IOC را نیز اعطا کرده است. این تحول، معنای تازه‌ای به دیپلماسی ورزشی ایران بخشیده و نشان می‌دهد که مسیر تعامل و گفت‌و‌گو جایگزین فضای پرتنش گذشته شده است.

حضور ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران، فرصتی است تا صدای ورزشکاران ایرانی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری شنیده شود. این جایگاه به او امکان می‌دهد دغدغه‌های ورزشکاران کشور را در تدوین سیاست‌های جهانی المپیک مطرح کند و در کنار آن، به عنوان سومین ایرانی عضو IOC، در تصمیمات کلان این نهاد اثرگذار باشد. چنین موقعیتی برای ورزش ایران بی‌سابقه است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتبار بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در عرصه جهانی شود.

این انتخاب همچنین پیام مهمی درباره نقش زنان در دیپلماسی ورزشی دارد. حضور یک بانوی ورزشکار ایرانی در ساختار تصمیم‌گیری IOC، نشان‌دهنده تغییر نگاه جهانی به ورزش ایران و ظرفیت‌های آن است. این تحول می‌تواند الهام‌بخش نسل جدیدی از ورزشکاران باشد که فراتر از میدان مسابقه، در عرصه مدیریت و سیاست‌گذاری جهانی نیز نقش ایفا کنند.

در مجموع، عضویت ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران و سپس در IOC، نه‌تنها یک موفقیت فردی بلکه یک دستاورد ملی است. این اتفاق نشان می‌دهد که ورزش ایران توانسته از بحران‌های گذشته عبور کند و اکنون در بهترین شرایط روابط بین‌المللی قرار دارد. دیپلماسی ورزشی ایران با این انتخاب معنا پیدا کرده و جایگاه کشور در عرصه جهانی تقویت شده است.

از طرفی با توجه به اتفاقاتی که در گذشته برای ورزش ایران رخ داده حضور ثریا آقایی به عنوان IOC MEMBER می‌تواند در کم شدن این تبعات نقش داشته باشد. نکته‌ای که خسروی‌وفا هم به آن اشاره کرد. وی در نشست خبری که چ i ارشنبه هفته گذشته برگزار شدف گفت: ایران در سطح رؤسای کمیته‌های ملی المپیک ارتباطات ارزشمندی دارد. در IOC تصمیمات مهمی مانند تعلیق کشور‌ها و میزبانی‌ها گرفته می‌شود و آقایی در این تصمیم‌ها حق رای دارد. یقین دارم همکاری میان ما شکل خواهد گرفت و او حرفه‌ای عمل می‌کند و روزبه‌روز بهتر خواهد شد و به نسل جدید نیز کمک می‌کند.

با توجه به این مسائل باید امیدوار بود ورزش ایران نه تنها از این سمت مهم بهره‌برداری کند بلکه نفرات دیگری به پشتوانه سیاست تعامل و دیپلماسی ورزشی بتوانند در IOC صاحب کرسی شوند. کرسی‌ای که به واسطه تلاش‌های محمود خسروی‌وفا به دست آمد و ارزش آن حتی بیشتر از مدال طلای المپیک است.

