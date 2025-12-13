همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با هدف ترویج ورزش و رقابت سالم در میان کودکان ویژه‌برنامه «قوی‌ترین کودک» در دیزج دیز خوی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت جشنواره روز مادر، ویژه‌برنامه شاد و فرهنگی و ورزشی «قوی‌ترین کودک» با استقبال چشمگیر خانواده‌ها و حضور پرشور نوجوانان و نونهالان در شهر دیزج دیز شهرستان خوی برگزار شد. در این برنامه که با هدف ترویج ورزش در میان کودکان و نهادینه‌سازی روحیه تلاش و رقابت سالم اجرا شد، شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف از جمله حمل وزنه‌های سبک، به رقابت پرداختند. برگزارکنندگان این ویژه‌برنامه اعلام کردند هدف اصلی اجرای چنین برنامه‌هایی، کشف استعداد‌های ورزشی از سنین پایین و ایجاد نشاط اجتماعی در میان خانواده‌هاست. در حاشیه این مسابقه، اجرای برنامه‌های فرهنگی، بازی‌های بومی محلی، سرود‌های شاد کودکانه و نمایش‌های آموزشی نیز مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفت و فضای شاد و پرانرژی در سالن الغدیر حاکم شد. به گفته مسئول برگزاری، این رقابت‌ها با همکاری اداره ورزش و جوانان، حوزه مقاومت بسیج، شورا و شهرداری شهر دیزج دیز برگزار شد و در پایان به برگزیدگان مسابقه لوح یادبود و جوایزی اهدا شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

 

 

گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی

گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی

مسابقات زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی

گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی

گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی

مسابقات کودکان قوی در دیزج دیز خوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، میلاد حضرت فاطمه الزهرا (س)  ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
گزارش تصویری جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در نیشابور
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اقدام هنری و شهدایی استاد کاشکی در نیشابور به مناسبت روز زن + عکس
اجرای دکلمه دانش آموز تهرانی در وصف حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روستای جغدان با بارش برف رخت زمستانی بر تن کرد + فیلم
مشکلات نوبت دهی در سایت تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار
قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد + فیلم و تصاویر
بارش سنگین تگرگ، روستای «الیف» کازرون را سفیدپوش کرد + فیلم و عکس
آخرین اخبار
بارش سنگین تگرگ، روستای «الیف» کازرون را سفیدپوش کرد + فیلم و عکس
قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد + فیلم و تصاویر
روستای جغدان با بارش برف رخت زمستانی بر تن کرد + فیلم
مشکلات نوبت دهی در سایت تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار
گرامیداشت روز مادر توسط فرمانده انتظامی نیشابور از خانواده شهید سردار احمدرضا رحمتی
گزارش تصویری از اولین بارش رحمت الهی در فارس