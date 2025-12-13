گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت جشنواره روز مادر، ویژه‌برنامه شاد و فرهنگی و ورزشی «قوی‌ترین کودک» با استقبال چشمگیر خانواده‌ها و حضور پرشور نوجوانان و نونهالان در شهر دیزج دیز شهرستان خوی برگزار شد. در این برنامه که با هدف ترویج ورزش در میان کودکان و نهادینه‌سازی روحیه تلاش و رقابت سالم اجرا شد، شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف از جمله حمل وزنه‌های سبک، به رقابت پرداختند. برگزارکنندگان این ویژه‌برنامه اعلام کردند هدف اصلی اجرای چنین برنامه‌هایی، کشف استعداد‌های ورزشی از سنین پایین و ایجاد نشاط اجتماعی در میان خانواده‌هاست. در حاشیه این مسابقه، اجرای برنامه‌های فرهنگی، بازی‌های بومی محلی، سرود‌های شاد کودکانه و نمایش‌های آموزشی نیز مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفت و فضای شاد و پرانرژی در سالن الغدیر حاکم شد. به گفته مسئول برگزاری، این رقابت‌ها با همکاری اداره ورزش و جوانان، حوزه مقاومت بسیج، شورا و شهرداری شهر دیزج دیز برگزار شد و در پایان به برگزیدگان مسابقه لوح یادبود و جوایزی اهدا شد.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.