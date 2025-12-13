باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد تقوی گفت: طی سه روز همچنین ۵۳ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند و ۳۰ کیلو و ۴۳۹ گرم انواع مواد مخدر، ۶ دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و ۶ دستگاه خودرو کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: تمامی متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شدند.

او بیان کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان و قانون گریزان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

سردار تقوی با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم و جامعه خط قرمز پلیس است، افزود: پلیس با تمامی ناهنجاری‌ها به‌ویژه با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر بدون اغماض برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

او با قدردانی از همکاری مردم با پلیس، ادامه داد: مردم می‌توانند هر گونه موارد مشکوک و اخبار و اطلاعات در این مورد را با شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۳۰ به پلیس اطلاع داده و همچنین هر گونه انتقادات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن ۱۹۷ گزارش کنند.

