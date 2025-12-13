باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم

وزیر بهداشت از راه اندازی ۷ دستگاه شتاب دهنده تولید رادیو دارو با کمک سازمان انرژی اتمی در آینده نزدیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: یک دستگاه در بیمارستان شریعتی تهراه راه اندازی شد که  نیاز رادیو داروی تشخیص بیماران سرطانی را تأمین می‌کند.

 

