راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0638\u0641\u0631\u0642\u0646\u062f\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u06af\u0641\u062a: \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0631\u06cc\u0639\u062a\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f \u06a9\u0647\u00a0 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0631\u0627\u062f\u06cc\u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc \u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0637\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n