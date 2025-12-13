رئیس مجلس با بیان اینکه ایران به دنبال توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی به خصوص منطقه شاخ آفریقاست، گفت: کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی تشکیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز -شنبه ۲۲ آذرماه- در نشست خبری مشترک با تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی گفت: سفر ما به اتیوپی در سال گذشته همزمان با عضویت ایران و اتیوپی در بریکس شد.

وی ادامه داد: اتیوپی یکی از پرجمعیت‌ترین کشور‌های آفریقایی است؛ اتیوپی فرهنگ نزدیکی با کشور‌های اسلامی دارد و بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور مسلمان هستند.

ایران به دنبال توسعه روابط با کشور‌ها در شاخ آفریقا است

رئیس مجلس بیان کرد: باسابقه ارتباط سیاسی و اقتصادی بیش از ۷۰ساله بین ایران و اتیوپی و ورود هر دو کشور به بریکس نیازمند تحول ارتباطات بودیم بنابراین از آقای چافو برای سفر به ایران دعوت به عمل آمد تا زمینه توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم شود. همچنین ایران به دنبال توسعه روابط با کشور‌ها در شاخ آفریقاست.

قالیباف همچنین بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم این سفر توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور است تا گروه‌های دوستی دو کشور بتوانند ارتباطات عمیق‌تر و روابط بیشتر داشته باشند و کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار و فرصت‌ها برای همکاری بیشتر فراهم شود.

رئیس مجلس با بیان اینکه نخست وزیر اتیوپی قول سفر به تهران دادند، گفت: سفر نخست وزیر اتیوپی توسعه روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: ایران همواره سعی کرده ارتباط با کشور‌های آفریقایی به خصوص منطقه شاخ آفریقا داشته باشد. ما ضمن حمایت از یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور‌ها به دنبال توسعه روابط هستیم. این فرصتی برای ارتباط با اتیوپی با رشد اقتصادی بالاست.

قالیباف در پایان ابراز امیدواری کرد که این سفر بتواند در توسعه روابط پارلمانی، ملت‌ها و دولت‌های دو کشور به‌ویژه در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اثرگذار باشد.

رئیس مجلس اتیوپی: امیدوارم روابط ایران و اتیوپی توسعه پیدا کند

تاگسه چافو، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی در این نشست خبری گفت: بیش از هفت دهه است که ایران و اتیوپی روابط دیپلماتیک دارند و امروز بعد از بیش از ۶۰ سال از روابط دو کشور می‌توان گفت که اکنون مهم‌ترین سفر انجام شده است.

رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با اشاره به سفر چند ماه گذشته رئیس مجلس به اتیوپی گفت: امیدوارم روابط دوجانبه و پارلمانی ایران و اتیوپی توسعه و تقویت پیدا کند.

وی اظهار کرد: ایران و اتیوپی دو کشور با تمدن باستانی و دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی متنوعی هستند. درحال حاضر ایران و اتیوپی عضو بریکس هستند و همکاری بین دو کشور در سطح پارلمانی، اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است.

رئیس مجلس اتیوپی گفت: امروز من و آقای قالیباف تقویت مناسبات دو کشور را پایه‌گذاری کردیم. امیدواریم بتوانیم مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور توسعه پیدا کرده و همکاری نزدیک بین دو کشور تعریف کنیم، زیرا ظرفیت‌های بسیار خوبی در شاخ آفریقا و ایران وجود دارد.

وی با ابراز امیدواری از توسعه همکاری بین ایران و اتیوپی گفت: پس از این سفر تمهیدات سفر گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به اتیوپی را برنامه ریزی خواهیم کرد، همچنین گروه دوستی پارلمانی اتیوپی نیز سفری به تهران خواهند داشت تا از این طریق همکاری‌های بیشتر و تبادل اطلاعات میان دو کشور آغاز شود.

