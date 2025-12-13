باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف راهبردی در مولدسازی داراییهای دولت بدین شرح است: تعداد ۳۱۸۰ مورد از اموال غیرمنقول دولت بهعنوان مازاد مصوب شده است، اما طی سه سال گذشته از اجرای این طرح، تنها ۱۵۵ مورد مولدسازی شده و منابع ناشی از آن نیز همواره کمتر از یک درصد نسبت به پیشبینی قانون بودجه بوده که به کسری بودجه و تحمیل فشارهای تورمی منجر شده است.
با توجه به پایان مهلت قانونی اجرای آییننامه مربوطه، عدم اقدام مؤثر برای ارائه لایحه و تصویب قانون موردنیاز، ادامه مولدسازی را با ابهامات جدی مواجه میسازد.
منبع: دیوان محاسبات