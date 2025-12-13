سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ در ادامه سلسله بازدید‌های میدانی از نواحی گفت: حفاظت از جان شهروندان با رفع گود‌های رهاشده تضمین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه، با هدف بررسی وضعیت ایمنی و رفع خطر گود‌های رهاشده و ناایمن از چند نقطه شهری بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران شهری انجام شد، سرپرست شهرداری منطقه بر لزوم ایمن‌سازی فوری، جلوگیری از حوادث احتمالی و ساماندهی گود‌های متروکه تأکید کرد.

وی با اشاره به حفاظت از جان شهروندان و کاهش خطرات شهری گفت: رفع گود‌های ناایمن و کنترل بموقع این نقاط از اهمیت خاصی برخورداراست و اقدامات لازم با جدیت دنبال می‌شود.

در پایان این بازدید، دستوراتی برای بررسی مالکیت، اجرای عملیات خاکبرداری یا حصارکشی، نصب علائم هشداردهنده و پیگیری قانونی تخلفات مربوطه صادر شد تا ایمنی شهروندان در مناطق دارای گود‌های رهاشده تضمین شود.

