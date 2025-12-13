باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوسمار ویرا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر، اظهار کرد: یک بازی مهم دیگر در نیمفصل اول داریم. همه تیمها در انتهای نیمفصل اول سعی میکنند بیشترین امتیاز را کسب کنند تا نیمفصل اول را خوب تمام کنند و وارد نیمفصل دوم شوند. پرسپولیس هم از این قضیه مستثنی نیست و سعی میکند بیشترین امتیاز را کسب و در نیمفصل دوم هم بتواند برای قهرمانی رقابت کند.
او افزود: نتایج بازیهای پرسپولیس و آلومینیوم نشان میدهد که بازی سختی همیشه برای این ۲ تیم بوده است. رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است، چون این تیم هم با پنج دفاع بازی میکند. مربی آن تیم هم از تیم خودش و تیمهای دیگر شناخت دارد. در بازی با سپاهان نیز دیدید که با ۲ خط چهار نفره وارد زمین شده بود. مهم است که تیم ما برای تغییر تاکتیک و ساختار تیم حریف آماده باشد و بتواند بازی خوبی انجام دهد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به طرح این موضوع که شنیده میشود برخی بازیکنان در لیست مازاد تیمش قرار دارند، گفت: ما فعلاً لیست خروجی نداریم که شما میگویید. همه بازیکنان در نقلوانتقالات میتوانند پیشنهاد داشته باشند. نسبت به آن پیشنهادات هم تصمیمی که برای ۲ طرف خوب باشد، گرفته میشود.
اوسمار در مورد اینکه مجتبی فخریان و محمدحسین صادقی در هفتههای اخیر حتی یک دقیقه هم بازی کردند و به نظر میرسد در لیست خروج قرار دارند، تصریح کرد: باز هم میگویم ما لیست خروج نداریم. این بستگی به پیشنهاداتی است که به بازیکنان میشود. درست است ما ۲ جای خالی داریم و میتوانیم ۲ بازیکن بگیریم تا تیممان را در برخی نقاط بهتر کنیم.
او درباره غایبان تیمش در بازی فردا تصریح کرد: برخی بازیکنان ما شاید سرماخوردگی و مصدومیت کوچک داشتند و نمیتوانم بگویم چه کسانی هستند یا نه!
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این موضوع که شنیده میشود او علاقه دارد سیدجلال حسینی به کادرفنی تیمش اضافه شود، گفت: من دفعه قبل هم که در پرسپولیس سرمربی بودم، سیدجلال خیلی به من کمک کرد و اعتماد زیادی به او دارم، اما این چیزی نیست که من بگویم و اتفاق بیفتد. باید با سیدجلال و باشگاه صحبت کنیم و ببینیم میخواهند این کار را انجام دهند یا خیر.
اوسمار ادامه داد: سری قبل که من اینجا بودم، ۲ سال با تیم بودم و شناخت بیشتری از بازیکنان داشتم و شاید به لحاظ شناخت از بازیکنان، کارم راحتتر بود. الان سعی میکنیم با بازیکنان به یک هماهنگی برسیم تا تاکتیکها را به خوبی پیاده کنیم. درست است چمن هم مهم است. چمن اگر خوب نباشد شاید دفاع کردن کمی راحتتر باشد، اما در حرکت رو به جلو کمی کار سختتر است.
او درباره آخرین وضعیت سرژ اوریه و برخی رفتار عصبی او در زمین هم گفت: از چه نظر عصبی است؟! به نظرم لیگ ایران خصوصاً در دفاع فیزیکی است. بازیکن خارجی که نتواند خودش را با شرایط وقف دهد نمیتواند اصلاً بازی کند.
سرمربی پرسپولیس درباره این سوال که با توجه به اینکه هفته آینده پرسپولیس یک دیدار حساس با تراکتور دارد، آیا این امکان وجود دارد که باز هم به برخی بازیکنان اصلی استراحت بدهد؟، اظهار کرد: فرق بازی فردا با هفته پیش این است که زمان ما تا بازی هفته قبل کمتر بود. الان زمان بیشتری برای ریکاوری داشتیم. بازی با آلومینیوم فرق دارد و امروز در تمرین با بررسی شرایط بازیکنان تصمیم میگیریم که چه کسی بازی کند.
اوسمار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه روند و دورنمایی برای پرسپولیس در فصل جاری ترسیم کرده است، بیان کرد: به طور کلی پرسپولیس باید برای قهرمانی بجنگد. ما سعی میکنیم در نیمفصل اول حداکثر امتیازات لازم را بگیریم تا فاصله امتیازی کمتر شود. فکر میکنم بتوانیم با یک برد این اختلاف را جبران کنیم. وقتی من آمدم و صحبت کردیم، تمام تلاش ما این است که بجنگیم و قهرمان شویم.