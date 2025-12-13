باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۳ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۷ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان