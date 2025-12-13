امروز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
ربع سکه ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۳ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۷ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
جوان ها چطور ازدواج کنند؟ چطور تشکیل زندگی بدهند؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
یکی فقط به من بگه دولت چکار ه اس که ظرف یکسال ۱۱ میلیون رو قیمت طلا رفت
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
ای داد طلا میره بالا آهنم باهاش میره بالا.خدا به داد مستاجرا برسه....
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۱۴:۳۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
سکه عرضه کنید تا عوامل خودتان سکه ها رابخرند و آنجوری که دوست دارید و دارند قیمت گذاری کند به ریش مردم هم بخندید .
۰
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
روتون نمیشه قیمت دلار رو بزنید؟
۰
۱۳
پاسخ دادن
