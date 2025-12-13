باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - لیونل مسی به همراه لوئیس سوارز در سفری به هند قرار بود در ورزشگاه این شهر دیداری را با مردم علاقه‌مند انجام دهد و حدود ۱۱۰ هزار نفر در ورزشگاه حاضر شدند، اما مسی فقط ۱۰ دقیقه در ورزشگاه حضور داشت و پس از آن از استادیوم خارج شد و مردم خشمگین که برای دیدن مسی هزینه کرده بودند عصبانیت خود را در ورزشگاه بروز دادند و در نهایت آسیب‌هایی به این مجموعه وارد کردند و رفت و آمد‌ها در شهر کلکته مختل شد.

پس از این حادثه پلیس بنگال غربی، برگزارکننده‌ی اصلی رویداد را بازداشت کرد و مقامات قول دادند که پول بلیط‌ها را پس بدهند و و مدعی شد علیه کسانی که مسئول سوءمدیریت بودند اقدامات سختگیرانه‌ای انجام دهند.

راجیو کومار، مدیرکل کلکته، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که برگزارکنندگان، مبلغ بلیط تماشاگران ناراضی را به آنها بازپرداخت خواهند کرد. او گفت: ما سازمان‌دهنده اصلی را بازداشت کرده‌ایم. ما در حال انجام اقداماتی هستیم تا مطمئن شویم این سوءمدیریت بدون مجازات نمی‌ماند. باید فوراً آرامش برقرار شود. این مشکل برطرف شده است. رفت و آمد عادی است. ما در حال انجام وظیفه هستیم و اطمینان حاصل خواهیم کرد که هر کسی که مسئول این اتفاق امروز در ورزشگاه سالت لیک باشد، مجازات شود و انواع اقدامات علیه مقامات مربوطه انجام خواهد شد.

ماماتا بانرجی، وزیر ارشد، دستور تحقیقات سطح بالا را صادر کرد. آنچه که به عنوان یک نمایش فوتبال پر زرق و برق توصیف می‌شد، به خشم و بی‌نظمی تبدیل شد، زیرا حضور کوتاه و کاملاً محصور مسی، اولین حضور او در این مکان از سال ۲۰۱۱، بخش‌های بزرگی از جمعیت را ناامید کرد، با وجود اینکه بسیاری از آنها مبالغ هنگفتی برای بلیط پرداخت کرده بودند. مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین و قهرمان جام جهانی، به همراه لوییس سوارز، شریک قدیمی خط حمله‌اش و رودریگو دی‌پائول، حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به ورزشگاه ویوه‌کاناندا یوبا بهاراتی کریرانگان رسید. در همین حال، ماماتا بانرجی، سروزیر ایالت، از لیونل مسی و هزاران هواداری که برای دیدن این اسطوره فوتبال جمع شده بودند، عذرخواهی کرد.

بانرجی گفت: من از سوءمدیریتی که امروز در ورزشگاه سالت لیک شاهد آن بودیم، عمیقاً آشفته و شوکه شده‌ام. من در راه رفتن به ورزشگاه بودم تا در این رویداد به همراه هزاران نفر از دوستداران و هواداران ورزش که برای دیدن فوتبالیست محبوبشان، لیونل مسی، جمع شده بودند، شرکت کنم.

او در فضای مجازی نوشت: من صمیمانه از لیونل مسی و همچنین از همه دوستداران ورزش و هوادارانش به خاطر این حادثه ناگوار عذرخواهی می‌کنم. من در حال تشکیل یک کمیته تحقیق به ریاست قاضی آشیم کومار هستم این کمیته تحقیقات دقیقی در مورد این حادثه انجام خواهد داد، مسئولیت را مشخص خواهد کرد و اقداماتی را برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی در آینده توصیه خواهد کرد. بار دیگر، از صمیم قلب از همه دوستداران ورزش عذرخواهی می‌کنم.

منبع: timesofindia