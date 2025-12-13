دختر ایرانی به مدال نقره پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پاراتکواندوی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) در حال پیگیری است.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفتند که رومینا چمسورکی در وزن ۶۵+ کیلوگرم بعد از شکست حریف خود از هند به فینال راه پیدا کرد.

رومینا چمسورکی در دیدار فینال که بسیار حساس و نزدیک دنبال شد، یک راند را برنده شد، اما در نهایت با واگذاری دو راند بعدی نتیجه را به «نورمومینوا» از ازبکستان واگذار کرد و به مدال نقره دست یافت.

