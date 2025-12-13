۵فوتی بیماری آنفولانزا در هرمزگان بصورت قطعی ثبت شد.

پژمان شاهرخی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:
پنجمین فوتی در استان ثبت شد و هرمزگان پس از یزد با هفت فوتی دومین استان با بیشترین فوتی در کشور است.
فوتی ها در حاجی آباد ،بندرعباس ،رودان و پارسیان بوده است.
شاهرخی گفت:بیشترین ابتلا این بیماری در کودکان است و بیش از ۷۰درصد نمونه های گرفته شده مثبت هستند.
او گفت: در سالمندان نیز نیمی از نمونه های آزمایشگاهی مثبت بوده اند.
شاهرخی گفت: بیماران بستری آنفولانزا در استان نسبت به هفته اندکی کاهش یافته است.احتمال درگیری و شیوع تا دو هفته آینده در استان وجود دارد.
او گفت: برای شکستن زنجیره آنفولانزا نیازمند اعمال تعطیلی در مدارس و دانشگاه ها وجود دارد