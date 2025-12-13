۵فوتی بیماری آنفولانزا در هرمزگان بصورت قطعی ثبت شد.

پژمان شاهرخی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:

پنجمین فوتی در استان ثبت شد و هرمزگان پس از یزد با هفت فوتی دومین استان با بیشترین فوتی در کشور است.

فوتی ها در حاجی آباد ،بندرعباس ،رودان و پارسیان بوده است.

شاهرخی گفت:بیشترین ابتلا این بیماری در کودکان است  و بیش از ۷۰درصد نمونه های گرفته شده مثبت هستند.

او گفت: در سالمندان نیز نیمی از نمونه های آزمایشگاهی مثبت بوده اند.

شاهرخی گفت: بیماران بستری آنفولانزا در استان نسبت به هفته اندکی کاهش یافته است.‌احتمال درگیری و شیوع  تا دو هفته آینده در استان وجود دارد.

او گفت: برای شکستن زنجیره آنفولانزا نیازمند اعمال تعطیلی در مدارس و دانشگاه ها وجود دارد

برچسب ها: آنفولانزا ، هرمزگان گرم
