باشگاه خبرنگاران جوان - معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: شعار این همایش، نماز عامل اقتدار و مقاومت است.

سرهنگ دوم پاسدار محمد سالاری هدف از برگزاری این همایش را ترویج نماز و به کارگیری مفاهیم قرآنی در جامعه عنوان کرد.

وی گفت: ۳۰۰ آثار در بخش‌های پوستر، مقاله، عکس، پویانمایی و تصویرسازی به این همایش ارسال شد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: در این همایش از ۳۰ تن از فعالان و خادمان ترویج نماز در نیرو‌های مسلح استان نیز قدردانی شد.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این همایش گفت: اگر جامعه در مسیر نماز حرکت کند، سدی محکم در برابر توطئه‌های دشمنان است.

حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر افزود: نماز رابط اصلی با دیگر احکام الهی است که انسان را به قرب الهی نزدیک می‌کند.

وی گفت: نماز بعد سیاسی، نظامی و دفاعی دارد که اقتدار را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین طیبی فر افزود: در جنگ ۱۲ روزه مردم با ایمان و همراهی خود با نظام، همه نقشه‌های دشمن را نقش برآب کردند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید در برپایی نماز در دستگاه‌های اجرایی پیشگام باشند افزود: باید دستاورد‌های برگزاری این همایش‌ها در جامعه دیده شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام سجاد هرمزگان هم گفت: بیش از ۷۰ فرهنگ یار نماز در سپاه امام سجاد هرمزگان فعالیت می‌کنند.

حجت الاسلام سربازی زاده افزود: برپایی و ترویج نماز مهمترین رسالت در سپاه پاسداران است.

در این همایش از پوستر تولیدات چند رسانه‌ای نماز نیز رونمایی شد.

همچنین ساخت فاطمیه سپاه امام سجاد هرمزگان هم آغاز شد.

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: این مرکز فرهنگی در مساحت ۸۰۰ متر مربع ساخته می‌شود.

سرهنگ حسن صنعتکاران افزود: تلاش می‌شود تا زمان برگزاری همایش نماز در سال آینده، این فاطمیه به بهره برداری برسد.

منبع: صداوسیما