معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با اتخاذ تدابیری نظیر محاسبه سیستمی مانده بدهی و تکمیل خودکار جداول اظهارنامه شاهد بهبود ۲۳ هزار میلیارد تومانی در تمکین مودیان در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ بوده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد برزگری با اشاره به سرعت‌گیری تحول دیجیتال در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، ۹۰ هزار پرونده مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده برای زمستان سال ۱۴۰۲، به‌صورت سیستمی قطعی و نهایی شده است و همچنین این آمار برای دوره‌های سال ۱۴۰۳در هر دوره بیش از  ۱۰۰هزار اظهارنامه است.

وی در ادامه به فرآیند گذار هدفمند از اسناد کاغذی به الکترونیکی اشاره کرد و اظهار داشت: سهم فاکتورهای کاغذی در اعتبار مالیاتی طی بازه زمانی تابستان ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳ با کاهشی چشمگیر از ۱۰۰ درصد به تنها ۸ درصد رسیده است؛ این کاهش، نشان‌دهنده پذیرش عمومی صورتحساب الکترونیک در میان مودیان است.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی بر اهمیت ضرب‌الاجل قانونی تاکید کرد و گفت: بر اساس حکم قانون بودجه، از اول دی‌ماه امسال، اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای مودیانی که همچنان از صورتحساب کاغذی استفاده می‌کنند، پذیرفته نخواهد بود و این امر نیازمند توجه جدی فعالان اقتصادی است.

برزگری گفت: با عنایت به ظرفیت نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی کشور که در طی این ۷ تا ۸ سال گذشته تغییری نداشته اما کارها و وظایف آن‌ها حداقل ۳ برابر شده است که افزایش تعداد مودیان یکی از نشانه‌های آن‌ است؛ اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم تمام این کارها را با نیروی انسانی موجود انجام دهیم، دور از انتظار است و موجب می‌شود که نیروهای انسانی سازمان مستهلک شوند.

وی گفت: در برخی موارد مجبور می‌شویم نیروهای سازمان را در روزهای تعطیل، پنجشنبه و جمعه به سازمان بیاوریم که واقعا مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است؛ از طرف دیگر کوچک‌ترین اشتباه سهوی ماموران سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۲۷۰ قانون موجب صدور ادعانامه برای آن‌ها می‌شود، لذا باید به سمت استفاده از تکنولوژی‌های جدید برویم.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی تاکید کرد: در همین راستا به طور نمونه با اتخاذ تدابیری نظیر محاسبه سیستمی مانده بدهی و تکمیل خودکار جداول اظهارنامه، شاهد بهبود 23 هزار میلیارد تومانی در تمکین مالیاتی در اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ بودیم که این افزایش مستقیماً به اجرای محاسبات سیستمی باز می‌گردد.

برزگری همچنین به کاهش زمان استرداد مالیاتی تاکید کرد و گفت: با انجام تکالیف سامانه مودیان توسط فعالان اقتصادی زمان استرداد مالیاتی برای مودیانی که کلیه اطلاعات خرید و فروش خود را در داخل سامانه مودیان ثبت می‌کنند برای اظهارنامه‌های سال ۱۴۰۴ به زیر دوماه کاهش یافته که نسبت به برخی موارد که برای سال‌های قبل بوده و هنوز منتظر رسیدگی می‌باشند رشد چشم‌گیری داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از جمله مهم‌ترین کارکردهای پایگاه‌های ۱۶۹ می‌توان به کشف فساد، فراهم‌سازی بستر مناسب برای تسهیلات‌دهی، ایجاد زیرساخت لازم برای اصلاح نظام تخصیص ارز، مقابله با فرار مالیاتی و کمک به اصلاح فرآیند تخصیص یارانه‌ها اشاره کرد.

