وزیر راه و شهرسازی گفت: طراحی مجدد و بازآفرینی ترمینال یک فرودگاه امام خمینی(ره) در دستور کار قرار دارد و امیدواریم تا قبل از نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شاهد اقدامات عملی در باز طراحی ترمینال یک و فضای مطلوب‌تری برای خدمات رسانی به مسافران باشیم.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی نهایی طرح مشارکت ایده پردازی باز طراحی مفهومی معماری داخلی ترمینال یک فرودگاه امام خمینی  اظهار داشت: فرودگاه بین المللی امام خمینی، پیشانی ورودی و خروجی کشور است و با بررسی‌ها و آسیب‌شناسی‌هایی که در زمینه نوع خدمات ارائه شده به مردم انجام شد، مشخص شد مشکلات اساسی در وضع موجود و نوع خدمات آن وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین چالش‌های عملکردی در این فرودگاه وجود دارد که به نوع خدمات به مسافران باز می‌گردد و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است.

صادق با اشاره به وجود چالش‌های زیبایی‌شناختی در فرودگاه، ادامه داد: به طور معمول با ورود به فرودگاه‌های مختلف پایتخت‌های جهان، نوع فرهنگ، تمدن و اولویت‌های کاری و اقتصادی آن کشور مشخص است، اما چنین چیزی در فرودگاه امام بسیار کمرنگ دیده می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوعات مرتبط با مسافران، بدرقه کنندگان و استقبال کنندگان از آنان پرداخت و خاطرنشان کرد: مهمترین موضوع شفافیت در فرودگاه است، در حالی که شاهدیم بسیاری از نقاط فرودگاه امام بسته شده و قابل دیدن نبوده و به عبارتی شفاف نیست و این روی عملکرد و زیبایی شناسی فرودگاه نیز تاثیرگذار شده است

وی اضافه کرد: به همه این دلایل تصمیم گرفته شد که بازطراحی در وضع موجود فرودگاه امام انجام شود و در این راه از حضور مشاوران متخصص معماری و طراحی استفاده شود.

صادق اظهار داشت: در این راستا یک مسابقه محدود در مدت زمان کوتاه برگزار شد و با استفاده از حضور اساتید گرانقدر حوزه معماری، تکنولوژی ساخت و تکنولوژی معماری؛ اساتیدی که خود صاحب نظر و صاحب اثر هستند، طی دو ماه گذشته این مراحل طی شد و امروز پنج طرح برگزیده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

وی ابراز امیدواری کرد طی مدت کوتاهی این موضوع وارد فاز عملی و اجرایی شود و تا پایان شهریور ماه سال آینده آثار آن را در فرودگاه امام شاهد و ناظر باشیم.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اظهار داشت: در جلسه امروز پنج طرحی که از مرحله قبل به عنوان طرح‌های برتر انتخاب شده بودند، از سوی هیات داوران و با حضور وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند و نمایندگان و معماران به ارائه توضیحات لازم پرداختند.

رامین کاشف آذر اظهار داشت: امروز هیات داوران یک طرح را به عنوان طرح برتر مشخص کردند که قرار است شرکت متناظر آن به عنوان مشاور شرکت شهر فرودگاهی در حوزه معماری باشد.

وی ادامه داد: همچنین شرکت برتر دوم به عنوان مشاور هنری شهرکرد فرودگاهی انتخاب شده و با کمک این دو شرکت وارد فاز اجرایی بازطراحی ترمینال یک فرودگاه امام خواهیم شد.

کاشف آذر ابراز امیدواری کرد فازبندی و عملیات اجرای کار از سوی مشاوران هنری و معماری تا پیش از پایان امسال به اتمام برسد تا پس از آن عملیات اجرایی آغاز شود.

وی با اشاره به ایام نوروز که به طور معمول ایام اوج ورود و خروج مسافران خواهد بود، گفت: به همین دلیل عملیات بازطراحی و بازآفرینی از جاهایی که کمترین اختلال را در ورود و خروج مسافران ایجاد می‌کنند، آغاز خواهد شد.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خاطرنشان‌کرد: با این حال مردم شاهد این بازپیرایی خواهند بود و تا قبل از زمستان سال آینده (حداکثر به مدت یک سال) این مهم به انجام خواهد رسید.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواپیمایی
