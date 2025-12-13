۲۵۰ هزار خانواده فلسطینی زیر باران و سیلاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0645\u0627\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0633 \u063a\u0632\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0631\u062f \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0648 \u0646\u062c\u0627\u062a \u063a\u0632\u0647 \u06f2\u06f5\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u00a0\u062d\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0648\u0627\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0645\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u062f\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0633\u0648\u062f\u0647 \u0631\u0648\u200c\u0628\u0647\u200c\u0631\u0648 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n