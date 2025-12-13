باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
۲۵۰ هزار خانواده فلسطینی زیر باران و سیلاب + فیلم

بارش‌های سیلابی و سرما، وضعیت انسانی در غزه را بحرانی کرده و اخیرا نیز نوزاد ۸ ماهه بر اثر سرما در این باریکه به شهادت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - با وجود اینکه دو ماه از آتش بس غزه می‌گذرد طبق اعلام سازمان امداد و نجات غزه ۲۵۰ هزار  حانواده در اردوگاه‌های آوارگان با سرما و سیلاب در چادر‌های فرسوده رو‌به‌رو هستند.

