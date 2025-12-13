باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - در دیدار پایانی پنجمین دوره بازی‌های گلبال دختران جوانان آسیا که در ورزشگاه المظهر دبی برگزار شد تیم ایران به مصاف تایلند رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید.

تیم ایران که در هر دو نیمه بهتر از حریف ظاهر شد در نیمه نخست دو بر صفر حریف خود را شکست داد و در نیمه دوم به برتری ۴ بر ۲ دست یافت تا در مجموع به پیروزی ۶ بر دو برسد و مدال طلای مسابقات را از آن خود کند.

تیم گلبال دختران ایران که در دوره قبلی این مسابقات در بحرین به مدال نقره بسنده کرده بود در این دوره و در مرحله مقدماتی به چهار پیروزی مقابل کره جنوبی (دو بار) و تایلند (دو بار) رسیده بود.

ترکیب تیم گلبال دختران ایران را در این دوره از مسابقات راحله بخشی، زهرا السادات موسوی، صبا دهقانی، پریا دهقانی، فهیمه دلداده و مهتاب زندیه تشکیل می‌دادند. مژگان کربی (سرمربی)، مرجان حکم الهی (مربی) و بهاره آبستان به عنوان سرپرست کادر فنی و اجرایی تیم گلبال دختران ایران را برعهده داشتند.