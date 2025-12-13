تیم ملی دختران گلبال ایران با شکست تایلند، به عنوان قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت‌پور - در دیدار پایانی پنجمین دوره بازی‌های گلبال دختران جوانان آسیا که در ورزشگاه المظهر دبی برگزار شد تیم ایران به مصاف تایلند رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ به پیروزی رسید.

تیم ایران که در هر دو نیمه بهتر از حریف ظاهر شد در نیمه نخست دو بر صفر حریف خود را شکست داد و در نیمه دوم به برتری ۴ بر ۲ دست یافت تا در مجموع به پیروزی ۶ بر دو برسد و مدال طلای مسابقات را از آن خود کند.

تیم گلبال دختران ایران که در دوره قبلی این مسابقات در بحرین به مدال نقره بسنده کرده بود در این دوره و در مرحله مقدماتی به چهار پیروزی مقابل کره جنوبی (دو بار) و تایلند (دو بار) رسیده بود.

ترکیب تیم گلبال دختران ایران را در این دوره از مسابقات راحله بخشی، زهرا السادات موسوی، صبا دهقانی، پریا دهقانی، فهیمه دلداده و مهتاب زندیه تشکیل می‌دادند. مژگان کربی (سرمربی)، مرجان حکم الهی (مربی) و بهاره آبستان به عنوان سرپرست کادر فنی و اجرایی تیم گلبال دختران ایران را برعهده داشتند.

برچسب ها: گلبال ، گلبال دختران
خبرهای مرتبط
بازی‌های پاراآسیایی جوانان _ امارات؛
دو مدال طلای دختران وزنه‌بردار ایران در پاراآسیایی جوانان
رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵؛
کسب ۴۱ مدال کاروان ایران در دومین روز از بازی‌های پاراآسیایی جوانان
غلبه قاطع دختران گلبال ایران بر کره‌جنوبی در پاراآسیایی جوانان دبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
محمد صلاح در راه جده
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
شایعه تخریب ویلای منتسب به علی انصاری تکذیب شد
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آخرین اخبار
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
شایعه تخریب ویلای منتسب به علی انصاری تکذیب شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند
محمد صلاح در راه جده
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟