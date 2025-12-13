آمارها حاکی از آن است امسال میزان تولیدات مجموعه‌ها در مناطق آزاد سراسر کشور به ۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال رسیده که رشد ۳۱ درصدی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ گزارش عملکرد شاخص‌های اقتصادی ۸ ماه نخست امسال مناطق آزاد و مقایسه آن با آمار سال گذشته نشان می‌دهد که موتور اقتصادی مناطق آزاد گرم شده و حرکت پرشتابی را آغاز کرده است.

بر این اساس، سرمایه گذاری داخلی جذب شده در این بازه زمانی با عبور از مرز ۴ هزار و ۴۱ میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد و موفقیت ۷۸ درصدی برنامه پیش رو را به ثبت رسانده است. این در حالی است که در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳، سرمایه گذاری داخلی جذب شده در مناطق آزاد، ۳ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال بود.

همچنین در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳، سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته، حدود ۹۷۴ میلیارد ریال ثبت شده که امسال با رشدی ۱۸ درصدی از یک هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال فراتر رفت. اعدادی که نشان می‌دهد نسبت تحقق عملکرد به هدف در مناطق آزاد در این حوزه به ۷۱ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، سرمایه گذاری خارجی جذب شده در این مدت، ۴۶۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۹۵ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد از آنجا نشات می‌گیرد که در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۳ فقط ۵۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده بود. 

عملکرد قابل توجه مناطق آزاد در سال ۱۴۰۴ سبب شد تا نسبت تحقق عملکرد به هدف در سال ۱۴۰۴ در این زمینه به ۲۲۷ درصد برسد.

این تمام ماجرا نیست و تحقق سرمایه گذاری خارجی نیز روندی صعودی و رشد ۲۶۱ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سبب شد تا تحقق اهداف در این حوزه به ۲۴۲ درصد برسد. هدفی که قرار بود ۱۵۱ میلیون دلار باشد، اما با تلاش شبانه روزی مدیران مناطق آزاد به ۳۷۲ میلیون دلار رسید.

آمار‌های استخراج شده ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ در زمینه صادرات و واردات در مناطق آزاد نیز قابل تامل است. در حالی که در ۸ ماه نخست سال گذشته، ۸۳۶ میلیون دلار صادرات از این مبادی انجام شده، امسال این رقم با رشد ۱۹ درصدی به ۹۹۴ میلیون دلار رسیده است که تحقق ۶۵ درصدی برنامه‌ها را نشان می‌دهد. علاوه بر این مناطق آزاد با میزبانی از واردات هزار و ۴۳۹ میلیون دلاری نقشی مهم در تامین نیاز‌های داخلی و ضروری کشور در شرایط تحریم ایفا کرده‌اند.

نکته مهم آمار اقتصادی مناطق آزاد در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۴ این است که عملا مناطق آزاد دیگر صرفا محل صادرات و واردات نیستند و به آوردگاهی برای ارتقای تولید کشور نیز بدل شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال گذشته، ارزش تولیدات در مناطق آزاد، ۲ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال بوده، اما امسال با جهشی ۳۱ درصدی، تولیدات مجموعه‌ها در مناطق آزاد سراسر کشور به ۳ هزار و ۴۸۸ میلیارد ریال رسیده است و قریب به ۹۰ درصد اهداف ترسیم شده در عرصه تولیدات محقق شده است.

 

برچسب ها: مناطق آزاد ، نرخ رشد
خبرهای مرتبط
کانال سبز گمرکی بین ایران و قزاقستان ایجاد شود
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
آخرین اخبار
سند ستاد ملی گذر مصوب شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مالیات بر سوداگری؛ زمینه‌ساز بازگشت نقدینگی به مسیر تولید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
الزام شرکت‌های پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری، حذف شد
ادامه بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در دوره سرد سال
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
هزینه‌های ۲ برابری لجستیک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند