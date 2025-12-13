اتاق اصناف ایران در آستانه فرارسیدن شب یلدا از برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده اصناف ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق اصناف ایران، در آستانه فرارسیدن شب یلدا از برگزاری جشنواره فروش فوق‌العاده اصناف ویژه شب یلدا از ۲۵ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

بر این اساس عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات پرتقاضا شامل آجیل و خشکبار، شیرینی، میوه و گل‌وگیاه تزئینی ویژه شب یلدا که قصد برگزاری حراج، جشنواره یا ارائه تخفیفات ویژه شب یلدا را دارند، می‌توانند با هماهنگی اتاق‌های اصناف سراسر کشور و با محوریت اتحادیه‌های صنفی منتخب در این جشنواره شرکت کنند.

این جشنواره در راستای برپایی نمایشگاهی به وسعت ایران و با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام منتهی به شب یلدا برگزار می‌شود.

اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا

اتاق اصناف ایران همچنین در اطلاعیه‌ دیگری به واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاها و محصولات ویژه شب یلدا اعم از فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بر کالاهای شب یلدا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به روزهای پایانی فصل پاییز و فرا رسیدن شب یلدا و به تبع آن افزایش تقاضا برای برخی کالاها از جمله خشکبار، میوه، شیرینی، گل و نظر به اینکه احتمال افزایش بی‌رویه قیمت این گونه اجناس به صورت غیرمتعارف در بازار متصور است، لذا در راستای کنترل و مدیریت بهینه بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ممانعت از سوءاستفاده سودجویان، با تعامل و هم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازرسین اصناف و اتحادیه‌های صنفی، پایش و نظارت دقیق بر شبکه صنفی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در فضای حقیقی و مجازی از ۲۰ آذرماه تا ۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ در دستور کار بازرسان اصناف قرار گرفته است.

در این طرح بازرسی، نظارت بر رعایت ضرایب سود مصوب، نصب برچسب، ارائه کالای با کیفیت مطلوب و پرهیز از گران‌فروشی و کم‌فروشی از سوی فروشندگان آجیل و خشکبار، شیرینی، گل و میوه مورد تاکید بازرسان خواهد بود و با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده انجام خواهد شد.

این طرح با هماهنگی و همکاری با سایر سازمان‌های نظارتی اعم از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک اجرا خواهد شد.

برچسب ها: شب یلدا ، کالای اساسی ، اتاق اصناف
خبرهای مرتبط
دستور یلدایی عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهاد‌های نظارتی
نظارت بر ترازو در آستانه شب یلدای قم
بازرسی از واحدهای عرضه اقلام شب یلدایی در آذربایجان‌شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
Poland
ناشناس
۰۹:۳۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
پسته تو مولوی کیلویی ۲۷۰۰به کجا چنین شتابان!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۵:۱۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
تو کرایه خانه ماندیم خوردوخوراک معمولی صفر چه شب یلدایی خدا از شماها نمی گزره لعنت بهتون
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۱:۲۹ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
تو طول سال نمیتونیم خرید کنیم .میخام شب یلدا هم نخوریم مگه اکسیژن است که اگه بهمون نرسه بمیریم.خداوند لعنت کند بانیان این روزگار ما را.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
تو رو قرآن بس کنید چ شب یلدایی آخه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۰:۵۷ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
قیمت‌ها وحشت ناک بالا است و قدرت خرید نداریم
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۲۰:۵۶ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
همه دروغ کدام تشدید نظارت بازار همه کشک و آب است
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
بله برگزار کنند هرچی اشغال. قاطی دار هست با کمی قیمت پایین‌تر بندازن به مردم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
پولی نمونده بیایم چیزی بخریم ما هم یمشت مردم جوگیر هی شما گرونتر میکنین هی مردم ناچارن بخرن برا شکم خانوادشون به والله که هیچ بویی از عدالتی که خدا از سخن می آورد نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
همه به اندازه خودشون میخرن
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۵ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
شما بن داری ما نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
با گرانی و تورم همه چیز را از مردم گرفتید.
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
در عوض قیصری راه میره این جناب جراح قلب
United States of America
ناشناس
۱۸:۳۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
چه شب یلدای. خبر از حال. مردم بدبخت ایران ندارین
۰
۱۹
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۳۳ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
مردم کمرشون. شکست
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۴
فقط پف فیل و پفک میتوان خرید
۰
۲۲
پاسخ دادن
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
آخرین اخبار
سند ستاد ملی گذر مصوب شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مالیات بر سوداگری؛ زمینه‌ساز بازگشت نقدینگی به مسیر تولید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
الزام شرکت‌های پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری، حذف شد
ادامه بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در دوره سرد سال
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
هزینه‌های ۲ برابری لجستیک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند