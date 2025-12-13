رئیس جمهور گفت: هدف اصلی ما بهبود معیشت مردم است و نباید اجازه دهیم اجرای هیچ طرح و برنامه‌ای (در حوزه ساماندهی ناترازی‌های انرژی) به زندگی مردم آسیبی وارد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس و اعضای سازمان تازه تأسیس «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» پیش از ظهر امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، در نشستی با رئیس‌جمهور پزشکیان، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و برنامه‌های خود در قالب مسئولیت‌های این سازمان را تشریح کردند.

در این نشست اعضا در تشریح ضرورت و اهمیت موضوع سامان دادن ناترازی در حوزه انرژی، توجه توأمان به اصلاح روش‌های تولید، توزیع و مصرف و تلاش برای ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی در این عرصه‌ها را مورد تاکید قرار دادند.

همچنین تاکید بر ضرورت جلوگیری از نشت منابع حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف با هر توجیهی و اختصاص مطلق آن به طرح‌های همین حوزه و نیز کمک به معیشت اقشار نیازمند حمایت از دیگر مسائل مورد بحث در جلسه بود.

پزشکیان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه هر اقدام و اجرای هر برنامه‌ای باید ملاحظات چهار حوزه معیشت، مسکن، سلامت و آموزش مردم را مدنظر قرار دهد، اظهار داشت: هدف اصلی ما بهبود وضعیت عمومی معیشت مردم است و لذا نباید اجازه دهیم اجرای هیچ طرح و برنامه‌ای، به زندگی مردم در این بخش‌ها آسیبی وارد کند.

رئیس‌جمهور افزود: قبل از آغاز هر مداخله‌ای در این زمینه، باید به ۵ سوال پاسخ داد؛ اول اینکه منابع حاصل از بهینه‌سازی مصرف کجا تجمیع شود، دوم اینکه چطور تخصیص داده شود، سوم اینکه چه بخشی از آن به معیشت، سلامت، آموزش و مسکن مردم تخصیص یابد، چهارم اینکه چه بخشی از آن صرف اجرای طرح‌های دولت در این زمینه شود و پنجم اینکه چه بخشی از این منابع و چگونه به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.

پزشکیان بر ضرورت برنامه‌ریزی‌های لازم بر مبنای اجرای این برنامه در چارچوب طرح محله‌محوری تاکید و تصریح کرد: در کنار توجه به اقتضائات لازم برای ارتقای توانمندی‌های بخش‌های مختلف مردمی، برای پیشبرد این برنامه در بستر محله‌محوری، باید گروهی نیز مسئول بهبود هماهنگی و هم‌افزایی در روابط بین‌بخشی، بین همه اجزای مختلف مردمی و دولتی در این زمینه باشد.

رئیس‌جمهور همچنین طراحی و اجرای اجزای مختلف برنامه، بر اساس یک برنامه زمان‌بندی دقیق و دارای اولویت اجرا را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی دیگر از ضرورت‌ها، خرد کردن مسائل به بخش‌های کوچک‌تر و اجرای هماهنگ آنها بر اساس اولویت‌ها است.

پزشکیان پیگیری توسعه احداث واحد‌های کوچک تولید برق خورشیدی در منازل مسکونی و واحد‌های تولیدی و خدماتی را نیز از جمله ضرورت‌ها برای بالابردن ضریب موفقیت اجرای برنامه رفع ناترازی انرژی عنوان و خاطرنشان کرد: نصب پنل‌بام‌ها، نسبت به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی صرفه اقتصادی بالاتری نیز دارد، چرا که علاوه بر اقتضائات فنی ساده‌تر، نیازی به توسعه شبکه انتقال و هزینه‌های ناشی از آن ندارد و اتلاف انرژی در شبکه توزیع نیز کاهش می‌یابد.

رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: ضروری است که قبل از آغاز اجرای این برنامه در همه بخش‌ها به نگاه و زبان مشترک برسیم تا پس از آغاز اجرا، از دولت و مجلس و دیگر بخش‌ها یک صدای واحد شنیده شود.

پس از طرح نقطه‌نظرات پزشکیان درباره دلایل تشکیل این مجموعه و اهمیت مسئولیت‌های آن، مقرر شد رئوس طرح سازمان برای سامان دادن ناترازی انرژی در مدت یک هفته نهایی و به رئیس‌جمهور ارائه شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: ناترازی انرژی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پیشبرد برنامه‌ها در حوزه حکمرانی آب منوط به ایجاد ساختار صحیح اجرایی است
پزشکیان: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشور‌های عضو ارائه دهد
پزشکیان: گسترش و تعمیق روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
دیدار روسای جمهور ایران و روسیه؛
پزشکیان: مصمم هستیم توافق جامع با روسیه را عملیاتی کنیم
پزشکیان: سفربه قزاقستان و ترکمنستان دستاورد‌های خوبی داشت/ تقویت روابط صمیمی با همسایگان
پزشکیان: تلاش برای صلح، شایسته ستایش است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰۷
در انتظار بررسی: ۳۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
همه خوب صحبت میکنندولی متاسفانه عمل نمیکنندچه فایده ای داردوقتی هم راهکارندارد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
راهکار داره بهترین و مطابق ترین راهکار ها را هم داره و بی‌نظیر نمیدونم چطور نخوندی چون نظرت را هم ردیف اول گذاشتن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۰۷:۳۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
روح و روان همه را از بین بردید و نابود کردید باعث و بانی این گرانی ها و تورم و کم فروشی در بازار باید در محضر خدا پاسخگو باشند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
شما اصلن خودت رو ناراحت نکن!خدا رو شکر همینجور که میبینید تا حالا واسه معیشت مردم،مخصوصا قشر ضعیف جامعه اصلن آسیبی وارد نکرده.البته با مدیدریت عالی جنابعالی و دوستان گرامیتون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
این کاری که فرمودیدرا شما باید با برنامه ریزی و تنظیم قانون انجام بدهید و زیر دستانتان اجرا بکنند، الان به چه کسی توصیه کردید تا اینکار را بکند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۰۷:۱۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سه نرخی شدن بنزین سختی دیگری بر معیشت مردم است تا کی می خواهید مردم را زیر فشار بی مدیریتی خودتان له کنید . صبر خدا هم برایتان حدی دارد .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
۸۰ میلیون نفر گرفتار شما هستند ، یه کشور پهناور با این همه منابع زیرزمینی شده فقیرترین کشور ، واقعا جای تاسف داره
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
بی کفایت ترین دولت و بی مسولیت ترین مجلس رو فعلا داریم،
۰
۵
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۶:۰۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
معیشت مردم چی هست لطفاً بیشتر توضیح دهید تا مردم متوجه شوند که لطمه نخورند.?
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
اصلا اثری نداره اصِللللللللللللللللا همه دست به سینه بشینید آقای دکتر می گویند اثری ندارهههههههههههه.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
ریشه این ناترازیها وجود مدیران نالایق نیست؟
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۰۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
با خواندن این متون میتوان دید که مردم فقط گرسنه هستند
و به شدت به غذا احتیاج دارند
سازمان cia نیز این را به ترامپ گفته بود که مردم ایران گرسنه هستند و به غذا احتیاج دارند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
یک ماه کار کردی و سر ماه 16 تا 21 میلیون تومان حقوق گرفتی ! دلار الان 126 هزار تومان برای مسئولان دولت 24 هزار تومان هر یک دلار !!
ریال کشور هر هزار ریال خرید 12 هزار و 500 تومان !!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
اینجوری هوای مردمی که پشت شما در جنگ 12روز بودند رو خالی میکنید به جای اینکه هوای مردم رو داشته باشید گرانی مضاعف ایجاد میکنید شما که تجربه بنزین روحانی رو داشتید چه شک تورمی ایجاد کردید چرا این کار رو کردید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
من دوره بعدیم باز بهش رای میدم تا جلیلی رای نیاره
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
ازت متنفرم ولی خدارو صد هزار مارتبه شکر جلیلی رای نیاورد
۳
۴
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶۷
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
آخرین اخبار
کمبود مواد مخدر برای تولید داروهای ضددرد/ نبود کشت شقایق ایرانی به کمبود مورفین منجر می‌شود
عراقچی: امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان با منافع همه کشور‌های همسایه گره خورده است
بقائی:رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از فناوری‌ آمریکایی به کشتار حداکثری کودکان ادامه می‌دهد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۳ آذر
انتقال آب به زاینده‌رود باعث جاری شدن آب در این رودخانه نمی‌شود
نیرو‌های مسلح و مردم ایران در هر شرایطی آمادگی دفاع از کشور را دارند
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت استاد کامران فانی
پیشبرد برنامه‌ها در حوزه حکمرانی آب منوط به ایجاد ساختار صحیح اجرایی است
پزشکیان: بریکس می‌تواند الگوی ارتباطی نوینی برای تقویت همکاری‌های کشور‌های عضو ارائه دهد
آمادگی ایران برای گسترش همکاری با اتیوپی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی
پزشکیان: گسترش و تعمیق روابط ایران و قزاقستان به نفع دو کشور و منطقه است
رشد چشمگیر «صنعت هسته‌ای» از منظر تحقیقات و صنعتی‌سازی
عارف: نگاه کلیشه‌ای موجب افت عملکرد دانش‌آموزان شده است
قالیباف: غرب به‌دنبال ایجاد ناامنی در کشور‌های مستقل و مسلمان است
پزشکیان: ساماندهی ناترازی انرژی نباید به معیشت مردم آسیب وارد کند
جوادی‌یگانه استعفا کرد
رئیس دفتر پزشکیان: باور رئیس‌جمهوری گشودن مرز‌های جدید پیشرفت است
گزارش دیوان محاسبات کشور از انحراف راهبردی در مولدسازی دارایی‌های دولت
قالیباف: کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و اتیوپی تشکیل شود
دیدار رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی با عراقچی
دستور یلدایی عارف به تولیدکنندگان، اصناف و نهاد‌های نظارتی
«سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار» در همایش‌ها و جلسات اداری ممنوع شد
دیدار قالیباف با رئیس مجلس اتیوپی