باشگاه خبرنگاران جوان - تاگسه چافو رئیس مجلس اتیوپی که بامداد امروز در رأس هیئتی پارلمانی و به منظور رایزنی‌های دوجانبه وارد تهران شده بود، صبح امروز (شنبه، ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴) با ورود به بهارستان مورد استقبال رسمی همتای خود، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با وی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به همتای آفریقایی خود و هیئت همراه وی، گفت: مردم ایران نسبت به اتیوپی نگاه برادرانه‌ای دارند و این رویکرد از گذشته‌های دور در ذهن ماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روابط گذشته باید نقشه راه آینده را ترسیم کند، اظهار کرد: هر کدام از اقدامات خوبی که دو طرف می‌توانند با کمک یکدیگر انجام دهند نیازمند فعال شدن سفارتخانه‌ها برای توسعه روابط سیاسی است تا مقدمه‌ای برای توسعه روابط پارلمانی، اقتصادی، فرهنگی و ... باشد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیوستن به بریکس تلاش دارد روابط اقتصادی دوجانبه خود با اعضای این پیمان از جمله اتیوپی را توسعه دهد، گفت: در همین زمینه «بریکس پی» نیز می‌تواند برای روابط تجاری راهگشا باشد و معتقدیم هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود ندارد.

قالیباف در ادامه تنش‌های موجود در شاخ آفریقا، شمال آفریقا و غرب آسیا را از طراحی‌های غرب دانست و افزود: آنها می‌خواهند شرایط ناامنی را برای کشور‌های مستقل و مسلمان ایجاد کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در همین زمینه افزود: موضوع امنیت کشور‌ها و ملت‌ها یک موضوع یکپارچه و پیوسته به یکدیگر است. با نگاهی به شرق و غرب دریای سرخ می‌بینیم که اتفاقات زیادی در حال وقوع است که اثر مستقیم بر امنیت کشور‌ها دارد و کشور‌های منطقه باید خودشان به دنبال ایجاد امنیت یکپارچه باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: کشور‌هایی که با یکدیگر دوستان، دشمنان و منافع مشترک دارند، باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همکاری کنند. ریشه ناامنی‌ها در این مناطق به ویژه سودان، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکاست که صرفاً به دنبال منافع خود در آفریقا هستند.

قالیباف اضافه کرد: تجزیه سودان به دو بخش سودان شمالی و سودان جنوبی نیز یکی از همین توطئه‌ها بود که مشابه آن را در غزه، سوریه و یمن شاهدیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما همواره در حوزه روابط خود با کشور‌ها به ویژه اتیوپی، اصول یکپارچگی کشور‌ها و عدم دخالت در امور داخلی کشور‌ها را به رسمیت می‌شناسیم، عنوان کرد: ما مرز‌ها و حاکمیت دولت‌ها را معتبر می‌دانیم و بر همین اساس اقدام می‌کنیم همچنین از حفظ تمامیت ارضی کشور‌ها حمایت می‌کنیم.

تاکید رئیس مجلس اتیوپی بر اهمیت تقویت روابط پارلمانی

تاگسه چافو نیز در این دیدار ضمن قدردانی از استقبال و مهمان‌نوازی گرم همتای ایرانی خود، گفت: دو کشور دارای اشتراکات متعددی هستند؛ ایران دارای تمدنی باستانی و فرهنگی غنی است و اتیوپی نیز چنین ویژگی‌هایی دارد.

رئیس مجلس اتیوپی با اشاره به سفر گذشته قالیباف به اتیوپی و صحبت درباره روابط دوجانبه در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، عنوان کرد: امروز موضوعات میان دو کشور از طریق آکردیته قطر دنبال می‌شود و تلاش داریم در همین راستا سفارتخانه‌های دو کشور، فعال شود.

وی با اشاره به موضوعات حوزه اقتصادی، اظهار کرد: از آنجایی که دو کشور عضو بریکس هستیم می‌توانیم از ظرفیت بریکس استفاده کنیم تا موضوعات همکاری اقتصادی خود را پیش ببریم.

تاگسه چافو با اشاره به اهمیت موضوع امنیت منطقه‌ای که ایران در آن واقع است و همچنین امنیت منطقه شاخ آفریقا، اذعان کرد: برقراری امنیت در سودان، کنیا، اریتره، سومالی و ... برای ما بسیار مهم است؛ شما از دوستان ما هستید از این رو بر تقویت روابط برای تأمین امنیت و ثبات در هر دو منطقه تأکید داریم.

رئیس مجلس این کشور آفریقایی در پایان گفت: کشور ما به عنوان پایتخت سیاسی آفریقا محسوب می‌شود. ما اشتراکات فرهنگی و دینی هم داریم و آماده همکاری‌ها در حوزه پارلمانی هستیم و معتقد به توسعه روابط هستیم.