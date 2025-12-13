از ابتدای سال تاکنون شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان، به ۲۵۵ تَن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان‌ - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از این شمار ۱۹۲ تَن آقا و بقیه خانم هستند.

یحیی میرزاده افزود: در این مدت ۶۸ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

وی گفت: ۲۲۸ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۷ تَن اتباع خارجی ساکن در کشور هستند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۴۸ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.  

 افرادی که به تب دنگی مبتلا شده‌اند تا دو هفته باید از پشه بند استفاده کنند تا دوباره مورد گزش پشه آئدس قرار نگیرند.

تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله است که تنها با گزش پشه آئدس به فرد منتقل می‌شود.

تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی مانند آب‌های راکد کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده رها شده، قوطی و بطری ها، قایق‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۱۳ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.

