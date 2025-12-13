وزیر نفت و وزیر راه و شهرسازی درباره مسائل روز حوزه انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های مشترک بین دو وزارتخانه گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد و فرزانه صادق روز شنبه - ۲۲ آذر در محل وزارت نفت با یکدیگر دیدار و درباره موضوعات روز حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تبادل نظر کردند.

در این دیدار، بر اهمیت همکاری بین وزارتخانه‌ها برای توسعه پروژه‌های مشترک، بهینه‌سازی استفاده از منابع انرژی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید شد، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بهبود لجستیک انرژی و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف توافق کردند همکاری‌ها و هماهنگی‌های راهبردی در نشست‌های آینده ادامه یابد تا پروژه‌های ملی در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل با سرعت و بهره‌وری بیشتری پیش برود.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: وزیر نفت ، وزیر راه و شهرسازی
خبرهای مرتبط
وزیر نفت: ایران سرزمین فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری است
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سود سهام عدالت شب یلدا واریز خواهد شد؟
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ آذرماه
نرخ گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت درست نیست/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
آخرین اخبار
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند
رشد ۶۹۵ درصدی سرمایه گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد
بازطراحی فرودگاه امام تا نیمه نخست سال آینده انجام می‌شود
بهترین هتل‌های مشهد و تهران از نظر مردم
آیا قیمت تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافته است؟ / مردم تخلفات را گزارش دهند
۲۳ هزار میلیارد تومان بهبود در تمکین مالیاتی توسط مودیان با انجام محاسبات سیستمی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ آذرماه
تعیین تکلیف قیمت گذاری محصولات کشاورزی به کجا رسید؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴
افزایش بیش از ۶۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
واردات کالا‌های اساسی از استان‌های مرزی آزاد شد
سود سهام عدالت شب یلدا واریز خواهد شد؟
علت نوسانات قیمت حبوبات در بازار چیست؟ /۱۰ تا ۲۰ درصد حبوبات مورد نیاز وارداتی است
اختصاص ۲۰۰ لیتر سهمیه مازاد بنزین برای تاکسی‌های اینترنتی
سهمیه بنزین خودروهای نو شماره هنوز اجرایی نشده است + فیلم
تکمیل سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون دلاری هندی ها در بندر چابهار
همکاری‌های مستمر ایران و ارمنستان در حوزه تبادل و تهاتر گاز و برق
از یک رویا تا یک برند ملی؛ داستان برند لوازم خانگی تکنو
ارتقای سه بندر به نسل سوم تا پایان برنامه هفتم/ناهماهنگی‌های بین دستگاهی ودرون دستگاهی مهم‌ترین چالش بنادر کشور
عرضه هر عدد تخم مرغ بالاتر از ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تخلف است
سهمیه سوخت رانندگان خودرو حذف نمی‌شود/مشکلی در سوخت‌گیری جایگاه‌ها وجود ندارد
سامانه بازارگاه معضل برهم زدن نظم بازار
نرخ گذاری بدون در نظر گرفتن کیفیت درست نیست/ افزایش تعداد صندلی ناوگان هوایی
رشد ۲۰۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی یکسال گذشته
حداکثر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳۳۵ هزارتومان
آغاز سه‌نرخی شدن بنزین/ نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان برای کارت جایگاه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته
اقدام حرفه‌ای کنترلر‌های مراقبت پرواز پس از ترکیدن لاستیک هواپیما یک شرکت هواپیمایی