باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد و فرزانه صادق روز شنبه - ۲۲ آذر در محل وزارت نفت با یکدیگر دیدار و درباره موضوعات روز حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تبادل نظر کردند.

در این دیدار، بر اهمیت همکاری بین وزارتخانه‌ها برای توسعه پروژه‌های مشترک، بهینه‌سازی استفاده از منابع انرژی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید شد، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بهبود لجستیک انرژی و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف توافق کردند همکاری‌ها و هماهنگی‌های راهبردی در نشست‌های آینده ادامه یابد تا پروژه‌های ملی در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل با سرعت و بهره‌وری بیشتری پیش برود.

منبع: وزارت نفت