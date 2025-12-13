اسامی داوران هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر اعلام شد که بر اساس آن، اکرمی و محمدی برای سرخابی‌های پایتخت قضاوت خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته داوران فدراسیون فوتبال، داوران ۷ دیدار از هفته چهاردهم لیگ برتر را معرفی کرد.

اسامی این داوران به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴

تراکتور - پیکان
داور: حسین زمانی کمک‌ها: عباس پورحیدری، امیر غفوری، مصطفی بینش ناظر: حسین خانبان داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهاره سیفی

پرسپولیس - آلومینیوم
داور: حسن اکرمی کمک‌ها: هادی طوسی، رحیم حاجی پور و میثم عباسپور ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ایمان کهیش

دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴

ملوان - فجرسپاسی
داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: علیرضا مرادی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: شهاب محمدی کمک: دانیال باشنده

خیبر خرم آباد - استقلال تهران
داور: احمد محمدی کمک‌ها: فرهاد مروجی، وحید سیفی و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: بیژن حیدری کمک: محمدعلی صلاحی

چادرملو اردکان - استقلال خوزستان
داور: میثم حیدری کمک‌ها: بهمن عبداللهی، سعید محمدی و هادی علی نیافر ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری

گل گهر سیرجان - مس رفسنجان
داور: ایمان کهیش کمک‌ها: محمد عطایی، مهران مصطفوی و کیوان علیمحمدی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی

فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، حمیدرضا افشون و مهدی جبرئیلی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: امیرمحمد داودزاده

برچسب ها: کمیته داوران فوتبال ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
بیانیه باشگاه استقلال در مورد دیدار با ملوان صادر شد
هنر فوتبال ایرانی؛
تبدیل «مظلوم» به «ظالم» در ۶ ماه تضمینی!
لیگ برتر فوتبال؛
شروع جباری در مس با تساوی/ فولاد یحیی خیال بردن ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اخراج سرمربی حریف سپاهان
رکوردشکنی درخواست بلیت جام جهانی/ پرطرفدارترین بازی‌ها کدام‌اند؟
خطر محرومیت در انتظار ۳ بازیکن پرسپولیس
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند
بازیکنانی که با آلونسو به مشکل برخورده‌اند
دیدار‌های تدارکاتی جام جهانی؛ رقیب ایران روبروی برزیل
عالیشاه و عمری به بازی با آلومینیوم رسیدند/ شاید باکیچ یک نیمه بازی کند
نباید قرعه ایران در جام جهانی را آسان بدانیم/ ترکیب تیم ملی تقریبا شناخته شده است
علی عسگری: قهرمانی پرسپولیس در نیم فصل دست خودش نیست
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
آخرین اخبار
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدارانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
مشکل اصلی سال‌های اخیر استقلال چیست؟
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران
مدافع استقلال بازی با خیبر را از دست داد
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
الاهلی قرارداد ریاض محرز را تمدید نمی‌کند