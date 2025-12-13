باشگاه خبرنگاران جوان - تکیه بزرگ عبدالحسین خانی روستای مقریکلای بخش بندپی غربی شهرستان بابل استان مازندران از آثار باستانی میراث فرهنگی است که در سال ۱۲۹۶ هجری قمری ساخته شده و مربوط به دوره زندیه و قاجاریه است این اثر تاریخ به شماره ۱۰۹۳ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

