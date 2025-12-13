باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در دومین همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی اظهارداشت: امروز چرخه بندری و تجارت ما توسط بنادر فاو و امالقصر عراق در حال بلعیده شدن است. بندر ام القصر به عنوان محل ورود و خروج کالاهای ما نقش دارد و در حال حاضر کالاهای وارداتی ما از عراق به صورت ترانزیت عبور میکند.
وی گفت: با وجود داشتن حداقل زیرساختهای لازم، اما اقتصاد مقیاس، بهرهوری و حمایت از بخش خصوصی فراموش شده است؛ نتیجه این است که بخش خصوصی برای حفظ منافع خود به سمت امارات و ترکیه میرود.
پل مه گفت: بیش از ۶۰ درصد از همکاران ما در انجمن کشتیرانی، مدیریت و منابع مالیشان را به امارات و ترکیه منتقل کردهاند، زیرا سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی رفتارهای ضدرقابتی دارند. در چنین شرایطی آیا میتوانیم چنین روندی را ادامه دهیم تا سرمایه و منافع ملی حفظ شود؟
وی افزود: در اطراف کشورمان ۱۱ کریدور فعال وجود دارد که باید با آنها همافزایی و همکاری کنیم تا سهم شایسته ایران را به دست آوریم.
این مقام صنفی بیانداشت: امروز قطر بیش از چهار میلیارد دلار برای انتقال ریلی از ازبکستان به افغانستان سرمایهگذاری کرده و افغانستان در حال اتصال به خط ریلی چین است؛ ما باید خط ریلی خود را به افغانستان پیوند بزنیم.
وی تاکید کرد: از دولت میخواهیم به این باور برسد که بخش خصوصی میتواند نقش شفابخش ایفا کند. مدیران شایسته کشور این باور را دارند، اما در بدنه دولت چنین باور و حمایتی احساس نمیشود و بخش خصوصی را رقیب خود میدانند.
محمود نجفی عرب اظهار داشت: آینده اقتصاد ایران در گرو تصمیمات مهمی است که نوسازی حمل و نقل یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
وی گفت: بخش خصوصی آماده سرمایهگذاری و توسعه کشور است، اما فضای موجود تضمین کننده نیست.
نجفی عرب اظهار داشت: ریسکهای بالای مقرراتی، بیثباتی و تغییر سریع بخشنامهها به ویژه بخشنامههای گمرکی و مالیاتی و همچنین فرسودگی و هزینههای بالای لجستیک که تا ۲ برابر متوسط هزینههای جهانی است، انگیزههای بخش خصوصی را کاهش داده است.
وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که ایران دارای فرصتهای ژئوپلیتیک بینظیری همچون کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب است که میتواند جایگاه ایران را در تجارت جهانی تثبیت کند.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر لزوم حرکت از مدیریت بخشی به مدیریت یکپارچه حمل و نقل، تصریح کرد: انتظار ضمانت اجرایی قوانین را از طریق نظارت عالی بر واگذاریها، ثبات و تسهیل در کریدورها و اصلاح تعرفهها و مقررات مزاحم داریم.