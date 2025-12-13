باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) گزارش داد که پرسنل نظامی آمریکایی و سوری در پی تیراندازی یک مهاجم ناشناس به گشت آنها در شهر «پالمیرا» در مرکز سوریه زخمی شدند.

سانا به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که دو نفر از نیرو‌های سوری زخمی و مهاجم کشته شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این منبع گفت که بالگرد‌های آمریکایی مجروحان را به یک پایگاه آمریکایی در نزدیکی مرز عراق منتقل کردند.

پیش از این، دو مقام محلی سوری به رویترز گفته بودند که کاروانی از نیرو‌های نظامی سوریه و نیرو‌های آمریکایی که با داعش می‌جنگند، روز شنبه هنگام گشت‌زنی در پالمیرا مورد حمله قرار گرفتند.

منبع: العربیه