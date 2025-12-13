باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به کاهش محسوس دما، افزایش مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری را امری قطعی دانست و اظهار داشت: این هفته مصرف در این بخش‌ها دست‌کم ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت؛ افزایشی کم‌سابقه که هوشیاری کامل تمامی استان‌ها، تشدید نظارت‌ها و آمادگی عملیاتی مستمر را برای عبور ایمن از پیک مصرف ضروری می‌سازد.

توکلی ضمن اشاره به آمار تحویل گاز به صنایع و نیروگاه‌ها، تصریح کرد: این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر از سال گذشته به صنایع، به‌ویژه فولاد، اختصاص یافته و با گازرسانی بیشتر به نیروگاه‌ها، ذخیره سوخت نیروگاه‌ها نیز به رکورد تاریخی ۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون لیتر رسیده است.

وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با انشعاب‌های غیرمجاز، افزود: هر موردی از گاز غیرمجاز باید با عنوان دقیق سرقت گاز ثبت و پیگیری شود. اکنون بهترین زمان برای ساماندهی این موارد با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: برخی تصور می‌کنند این حجم ذخیره تا پایان سال پاسخگو خواهد بود، اما این‌گونه نیست و در زمان‌هایی که مصرف خانگی و تجاری از ۴۳۵ میلیون مترمکعب عبور کند، ناگزیر باید سایر بخش‌ها محدود شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران سپس به موضوع اصلاح تعرفه‌ها و نقش شرکت‌های کارور پرداخت و تأکید کرد: از ظرفیت شرکت‌های کارور برای کمک به مشترکین پرمصرف استفاده کرده و مشاغل خانگی و برخی واحد‌های روستایی که از گاز برای فعالیت‌های تولیدی استفاده می‌کنند، شناسایی و مصرف آنها در چارچوب ضابطه ثبت شود.

وی در پایان، افزود: مجوز کارور نوع ۲ ابلاغ شده و با وجود ثبت‌نام شرکت‌های متعدد، روند تأیید‌ها نشان می‌دهد که دقت و سرعت بیشتری لازم است؛ از مدیران عامل انتظار می‌رود این فرایند را با جدیت کامل پیگیری کرده و ظرفیت‌سازی لازم را در استان‌ها فراهم کنند.

