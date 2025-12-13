باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با رشد فعالیتهای صنعتی و رشد شهرنشینی تردد شهروندان با وسایل نقلیه نقلیه عمومی ضروری به نظر رسید؛ بنابراین کمبود امکانات رفاهی منجر به کاهش قابلیت اطمینان و درنهایت کاهش تعداد مسافران اتوبوس میشود.
به گفته شهروندخبرنگارما کمبود امکانات رفاهی در اتوبوسهای شهرستان مشهد استان خراسان رضوی موجب نارضایتی مشتریان شده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شده است.
متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض ادب اتوبوسهای شهر مشهد خط ۵۰۲ که از پایانه غدیر تا شهرک رضویه از اتوبوسهای کهنه و قدیمی استفاده میکنند وهمچنین با وجود اینکه خط ۸۳۰ و۸۳۱ یکی از پر جمعیتترین خطوط بی آر تی هست هنوز اتوبوسها را نوسازی نکردند و اتوبوسهای نو که آوردند در خطهای دیگر به کار گرفتند می خواستم بگم لطفا همین جور که بالای شهر مشهد را اتوبوسهای نو و جدید گذاشتند به فکر پایین شهر هم باشید و اتوبوسهای کهنه را برای محلههای پایین شهر به کار نگیرید.
