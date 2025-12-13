شهروندخبرنگار ما از کمبود رفاه رفاهی در برخی از اتوبوس‌های شهرستان مشهد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروزه با رشد فعالیت‌های صنعتی و رشد شهرنشینی تردد شهروندان با وسایل نقلیه نقلیه عمومی ضروری به نظر رسید؛ بنابراین کمبود امکانات رفاهی منجر به کاهش قابلیت اطمینان و درنهایت کاهش تعداد مسافران اتوبوس می‌شود.
به گفته شهروندخبرنگارما کمبود امکانات رفاهی در اتوبوس‌های شهرستان مشهد استان خراسان رضوی موجب نارضایتی مشتریان شده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شده است.

متن پیام شهروندخبرنگار
با عرض ادب اتوبوس‌های شهر مشهد خط ۵۰۲ که از پایانه غدیر تا شهرک رضویه از اتوبوس‌های کهنه و قدیمی استفاده می‌کنند وهمچنین با وجود اینکه خط ۸۳۰ و۸۳۱ یکی از پر جمعیت‌ترین خطوط بی آر تی هست هنوز اتوبوس‌ها را نوسازی نکردند و اتوبوس‌های نو که آوردند در خط‌های دیگر به کار گرفتند می خواستم بگم لطفا همین جور که بالای شهر مشهد را اتوبوس‌های نو و جدید گذاشتند به فکر پایین شهر هم باشید و اتوبوس‌های کهنه را برای محله‌های پایین شهر به کار نگیرید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، صدای مردم
خبرهای مرتبط
کمبود امکانات رفاهی درد دل دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه شد
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
معضلات اهالی روستای قره قاچ ماکو از زبان شهروندخبرنگار
رنجش شهروندان از کمبود برخی از امکانات رفاهی و تفریحی در برخی از شهر‌های خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش اهالی پردیس از قطعی مداوم آب
مشکلات نوبت دهی در سایت تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار
روستای جغدان با بارش برف رخت زمستانی بر تن کرد + فیلم
قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد + فیلم و تصاویر
بارش سنگین تگرگ، روستای «الیف» کازرون را سفیدپوش کرد + فیلم و عکس
تاخیر در اهدای زمین رایگان طرح جوانی جمعیت صدای متقاضیان را درآورد
گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی
برگزاری مراسم افتتاحیه اتاق بهداشت در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
گشت و گذاری به آثار تاریخی روستای مقریکلای بخش بندپی غربی + فیلم
کمبود امکانات رفاهی در برخی از اتوبوس‌های مشهد صدای مسافران را درآورد
آخرین اخبار
کمبود امکانات رفاهی در برخی از اتوبوس‌های مشهد صدای مسافران را درآورد
گشت و گذاری به آثار تاریخی روستای مقریکلای بخش بندپی غربی + فیلم
رنجش اهالی پردیس از قطعی مداوم آب
برگزاری مراسم افتتاحیه اتاق بهداشت در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
گزارش تصویری از زور آزمایی کودکان قوی در دیزج دیز خوی
تاخیر در اهدای زمین رایگان طرح جوانی جمعیت صدای متقاضیان را درآورد
بارش سنگین تگرگ، روستای «الیف» کازرون را سفیدپوش کرد + فیلم و عکس
قم در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در جشن و سرور شد + فیلم و تصاویر
روستای جغدان با بارش برف رخت زمستانی بر تن کرد + فیلم
مشکلات نوبت دهی در سایت تعویض پلاک از زبان شهروندخبرنگار