باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم پالایش نغت بندرعباس در هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با تیم مس کرمان در خانه به تساوی بدون گل دست یافت.
دیگر نماینده استان تیم شناور سازی قشم در دیداری خارج از خانه دیروز با نتیجه ۱ بر ۰ برابر میزبان خود تیم مس شهر بابک شکست خورد.
تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۷ امتیاز در جایگاه یازدهم و تیم شناور سازی قشم با ۱۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.
لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.