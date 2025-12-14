معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از رشد اعتبار نگهداشت، ایزوگام و بهسازی محوطه مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که یکی از چالش‌های مهم حوزه آموزش، نگهداشت مدارس پس از ساخت است؛ افزود: بخش زیادی از آسیب‌های سازه‌ای ناشی از ضعف در نگهداشت، به‌ویژه در پشت‌بام‌ها است.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان این که بیش از سه و نیم میلیون متر مربع پشت بام مدارس هرساله ایزوگام می‌شوند؛  افزود: دولت سالانه رقمی در حدود هزار میلیارد تومان برای نگهداشت، ایزوگام و بهسازی محوطه مدارس اختصاص می‌دهد و در سال ۱۴۰۴ این عدد به ۱۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

عبداللهی همچنین به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس اشاره کرد و ادامه داد: تاکنون در ۱۱۴ پروژه آموزشی نصب سامانه‌های خورشیدی انجام شده و در استان تهران نیز پروژه‌ای بزرگ با ظرفیت ۶ مگاوات در ۱۲۰۰ مدرسه در حال اجرا است که پیش‌بینی می‌شود تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، در نهضت توسعه عدالت آموزشی، هیچ مدرسه شش‌کلاسه و بالاتر بدون نصب پنل خورشیدی تحویل نخواهد شد. هزینه نصب این سامانه‌ها بسته به ظرفیت، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای مدارس متوسط برآورد می‌شود و علاوه بر تأمین بخشی از برق، به پایداری شبکه انرژی مدارس نیز کمک می‌کند.

عبداللهی گفت: در مرحله اول حدود ۲ هزار و ۴۰۷ مدرسه مجهز به پنل خورشیدی شده‌اند. در استان‌های اصفهان، قم، سیستان و بلوچستان، فارس برخی از مدارس مجهز به شده‌اند.

