مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا پایان هفته شاهد بارش باران در بسیاری از نقاط کشور به ویژه شهر‌های شمالی خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در  ۱۶ استان کشور بارش باران و در ارتفاعات و مناطق مستعد این مناطق بارش برف و تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب در برخی مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، هرمزگان، شمال خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، بارندگی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ و در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:فردا (یکشنبه) در گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان و در برخی مناطق خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، شرق فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش رخ می دهد.

ضیائیان تأکید کرد: روز دوشنبه در فارس، بوشهر و برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، جنوب یزد و نیمه غربی کرمان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ و در سواحل غربی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی افزود: روزسه شنبه در جنوب شرق، شمال شرق و استان‌های ساحلی خزر بارش رخ خواهد داد و در بخش هایی از شمال غرب کشور و ارتفاعات و دامنه های زاگرس بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او گفت: روز چهارشنبه در مرکز و بخش‌هایی از غرب کشور بارش رخ می دهد.شنبه مرکز خلیج فارس و از یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اواسط هفته
تشدید بارش‌ها در نواحی شمال کشور تا فردا ۲۱ آذر ماه
تداوم بارش‌ها در اغلب مناطق کشور/ ورود سامانه جدید بارشی از سه‌شنبه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
الحمدلله
۰
۱
پاسخ دادن
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
آخرین اخبار
سند ستاد ملی گذر مصوب شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴
خبر خوب برای حمل‌ونقلی‌های کشور/طرح جامع حمل‌ونقل به ایستگاه پایانی رسید+ فیلم
پیش‌بینی بارش‌های گسترده در کشور؛ برخی حوضه‌ها و استان‌ها در انتظار ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی
با چالش‌های ناترازی در حوزه برق آبی در تابستان آینده مواجه خواهیم بود؟ + فیلم
بیش از ۴۰ درصد از تعمیرات نیروگاهی تا ۱۰ آذرماه آغاز شده است
بهترین سایت‌های خرید فالوور اینستاگرام؛ معرفی معتبرترین سایت‌ها
چگونه امتحانات نهایی و میان‌ترم را بیست شویم؟
استعلام بیمه شخص ثالث با بیمه بازار: در چند ثانیه وضعیت‌ا‌ت رو چک کن
جزئیات و زمان پیش فروش بلیط قطار دی ماه اعلام شد
دومینوی بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی
معرفی بروکر با کمترین اسپرد (از صفر پیپ) معاملات فارکس - حساب معاملاتی پرمیوم اینوسلو
آیین‌نامه واردات خودرو دوباره اصلاح شد+ عکس
دلایل تداوم روند صعودی بازار سرمایه/ تازه‌واردان به بورس به چه نکاتی باید توجه کنند؟
بیمه رانندگان و سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین تکلیف شد
تکلیف ۱۰۰ هزار خودروی پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد
بانک‌های ناترازی دست‌اندازی برای چرخه اقتصادی کشور/ عدم نظارت، عامل ناترازی بانکهاست؟
در بازار تخم مرغ چه می‌گذرد؟ / قیمت هر شانه تخم مرغ به ۲۵۰ هزارتومان رسید
مالیات بر سوداگری؛ زمینه‌ساز بازگشت نقدینگی به مسیر تولید
توزیع روزانه ۸ هزارتن مرغ در سطح کشور
۲ وب‌سایت فاقد مجوز فروش بلیت الکترونیکی هواپیما مسدود شد
الزام شرکت‌های پخش کالا به اخذ مجوز از شهرداری، حذف شد
ادامه بارش‌ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
افزایش حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعبی مصرف گاز همزمان با ورود موج جدید سرما به کشور
تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در دوره سرد سال
ایران کشوری سهل، آسان و ارزان در حمل‌ونقل است
هزینه‌های ۲ برابری لجستیک در ایران نسبت به استاندارد جهانی
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی در حوزه انرژی
۴۱.۳ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد/ تامین ارز صنایع از ۳۰ میلیارد دلار گذشت
اتاق اصناف جشنواره فروش ویژه شب یلدا برگزار می‌کند