مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از امشب تا پایان هفته شاهد بارش باران در بسیاری از نقاط کشور به ویژه شهر‌های شمالی خواهیم بود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در  ۱۶ استان کشور بارش باران و در ارتفاعات و مناطق مستعد این مناطق بارش برف و تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امشب در برخی مناطق خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، یزد، هرمزگان، شمال خوزستان، لرستان، ایلام، کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، بارندگی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر بارش برف و در نقاط مستعد تگرگ و در گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:فردا (یکشنبه) در گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان و در برخی مناطق خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، شرق فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش رخ می دهد.

ضیائیان تأکید کرد: روز دوشنبه در فارس، بوشهر و برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، جنوب یزد و نیمه غربی کرمان، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مرتفع و سردسیر برف و در نقاط مستعد تگرگ و در سواحل غربی خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی افزود: روزسه شنبه در جنوب شرق، شمال شرق و استان‌های ساحلی خزر بارش رخ خواهد داد و در بخش هایی از شمال غرب کشور و ارتفاعات و دامنه های زاگرس بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او گفت: روز چهارشنبه در مرکز و بخش‌هایی از غرب کشور بارش رخ می دهد.شنبه مرکز خلیج فارس و از یکشنبه تا سه شنبه دریای خزر و خلیج فارس مواج است.

