باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما انصاری راد_ دکتر یدالله رحمانی در ابتدا، میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته زن و روز مادر و همچنین روز دانشجو را تبریک گفت و به مناسبت درگذشتگان سوانح جادهای اخیر استان تسلیت عرض کرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، شانزدهم آذر را نماد پویایی، حقطلبی و شجاعت نسل دانشجو خواند و افزود: شما دانشجویان با نشاط جوانی، خلاقیت و حس عدالتخواهی، باید موتور محرک جامعه در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشید.
وی با اشاره به دشمنیهای مستمر علیه پیشرفت جوانان ایرانی، از جنگ اقتصادی، ترور دانشمندان و سرداران نام برد و تأکید کرد: این ترورها نشانه عظمت دستاوردهای علمی کشور است. دانشگاهها امروز تنها مراکز آموزش نیستند، بلکه خط مقدم دفاع از اقتدار ملی و پرورش اندیشمندانی هستند که با علم بومی، زنجیره توهم دشمن را پاره میکنند.
رحمانی با بیان اینکه دانشگاه یاسوج در دل منطقهای استراتژیک با مواهب طبیعی بینظیر قرار دارد، اظهار داشت: این دانشگاه باید با تکیه بر اساتید فاضل و دانشجویان مستعد، به قطب علمی و فرهنگی جنوب کشور تبدیل شود. دولت و استانداری پشتیبان ایدهها و حرکات سازنده شما هستند.
استاندار در پاسخ به دغدغه دانشجویان درباره سدهای ماندگان و خرسان، موضع خود و دولت را شفاف اعلام کرد: بنده به عنوان فرزند دنا، از ابتدا بر لزوم تصمیمگیری مبتنی بر مبانی کارشناسی تأکید داشتهام. دنا یک ذخیرهگاه بینالمللی و مصلحتی ملی است و آسیب به آن به مصلحت کشور نیست.
وی افزود: رئیسجمهور محترم نیز شخصاً اعلام کردهاند که با هیچ طرح آسیبزنی به محیط زیست موافق نیستند. کارگروه ویژهای تحت نظر معاون رئیسجمهور تشکیل شده و هیچ اقدامی بدون بررسی این کارگروه انجام نخواهد شد. ما قاطعانه در کنار مردم و پیگیر حقوق قانونی آنان هستیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: در این سفر که با حضور فعالان مختلف در نشستهای تخصصی همراه بود، پروژههای عمرانی مهمی برای استان کلید خورد یا مصوب شد.
وی از جمله این پروژهها به احداث آزادراه شیراز-اصفهان، اجرای سامانه انتقال آب سد تنگ سرخ، پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در نفت و گاز، و همچنین پروژههای حیاتی در حوزه برق با اعتباری هزاران میلیارد تومانی اشاره کرد.
پاسخ به مطالبات دانشجویی: پارکینگ، حملونقل و ارتباط صنعت با دانشگاه
استاندار در پاسخ به مطالبه دانشجویان درباره احداث پارکینگ و حل مشکل حملونقل، گفت: دانشگاه و شهرداری مکلف شدهاند تا سریعاً زیرساختهای پروژه پارکینگ را آماده و ناوگان حملونقل دانشجویی را تقویت کنند.
وی بر ضرورت ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت تأکید و اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، تأمین خوابگاه، ایاب و ذهاب و غذای مناسب، و برقراری ارتباط با صنعت از اولویتهای ماست. از روسای دانشگاه خواستهام در این زمینه اقدام فوری انجام دهند.
رحمانی در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال، گفت: نرخ بیکاری استان ۶.۶ درصد و پایینتر از متوسط کشور است، اما دغدغه اصلی، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی جوانان است. ما در این شاخص ۱۱ درصد از متوسط کشور عقبتریم و انشاءالله با همت جمعی این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطرۀ شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، سلامت و مقاومت را گرامی داشتند.