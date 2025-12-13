باشگاه خبرنگاران جوان - رودخانه سزار که یکی از مهمترین و پرآبترین رودخانههای استان لرستان به شمار میرود، در اثر این بارشها با افزایش قابلتوجه حجم آب مواجه شده و به یکی از مسیرهای اصلی عبور سیلاب در دل کوهستان تبدیل شده است. این رودخانه نقش مهمی در هدایت آبهای سطحی و تغذیه منابع آبی منطقه دارد و طغیان آن نشاندهنده شدت و گستردگی بارشها در این استان است.
رود سزار از بههمپیوستن سه شاخه اصلی ماربره، تیره و سبزه شکل گرفته و پس از عبور از مناطق کوهستانی و درههای عمیق، مسیر خود را ادامه میدهد. جاری شدن پرقدرت آب در این رودخانه، ضمن ایجاد مناظر طبیعی کمنظیر، میتواند در برخی مناطق خطراتی همچون آبگرفتگی و خسارت به راههای ارتباطی و اراضی اطراف را نیز به همراه داشته باشد.
کارشناسان همواره بر لزوم توجه به هشدارهای هواشناسی و پرهیز از تردد و توقف در حریم رودخانهها و مسیلها در زمان بارندگیهای شدید تأکید میکنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.