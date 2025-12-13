باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که با برنامه‌ریزی‌های قبلی، حجم نهاده‌های وارداتی فراتر از سقف تعیین‌شده به بنادر کشور از جمله بندر امام خمینی رسیده است.

او با اشاره به موجودی حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام، تأکید کرد که حدود ۷۰ درصد این مقدار را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد که نیاز بخش تولید به‌ویژه طیور را تأمین می‌کند.

آقای فتحی افزود: با تمهیدات اندیشیده‌شده، نگرانی تولیدکنندگان درباره تأمین کنجاله سویا و ذرت برطرف شده و شبکه تولید و عرضه بدون وقفه ادامه دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سازوکار توزیع نیز گفت بخشی از نهاده‌ها تحت نظارت «شرکت پشتیبانی امور دام» و با انعقاد قرارداد با واردکنندگان توزیع می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد که با ورود موضوع به سطح رؤسای قوا و تأمین منابع ارزی، مشکلات تأمین نهاده‌ها کاملاً رفع شده است.

در پایان، فتحی اعلام کرد قیمت‌های مصوب نهاده‌ها تغییری نکرده و بارگذاری در سامانه بازارگاه مطابق نیاز کشور انجام می‌شود.