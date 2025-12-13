معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از ورود حجمی بیش از سقف سفارش نهاده‌های دامی به بنادر کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که با برنامه‌ریزی‌های قبلی، حجم نهاده‌های وارداتی فراتر از سقف تعیین‌شده به بنادر کشور از جمله بندر امام خمینی رسیده است.

او با اشاره به موجودی حدود ۴ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام، تأکید کرد که حدود ۷۰ درصد این مقدار را نهاده‌های دامی تشکیل می‌دهد که نیاز بخش تولید به‌ویژه طیور را تأمین می‌کند.

آقای فتحی افزود: با تمهیدات اندیشیده‌شده، نگرانی تولیدکنندگان درباره تأمین کنجاله سویا و ذرت برطرف شده و شبکه تولید و عرضه بدون وقفه ادامه دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره سازوکار توزیع نیز گفت بخشی از نهاده‌ها تحت نظارت «شرکت پشتیبانی امور دام» و با انعقاد قرارداد با واردکنندگان توزیع می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد که با ورود موضوع به سطح رؤسای قوا و تأمین منابع ارزی، مشکلات تأمین نهاده‌ها کاملاً رفع شده است.

در پایان، فتحی اعلام کرد قیمت‌های مصوب نهاده‌ها تغییری نکرده و بارگذاری در سامانه بازارگاه مطابق نیاز کشور انجام می‌شود.

برچسب ها: بندر امام ، نهاده های دامی
خبرهای مرتبط
حمل بیش از ۴هزار تن کالا از بندر امام (ره) به خراسان جنوبی
خوزستان/
صرفه جویی 20 میلیاردیبا خودکفایی در ساخت تجهیزات خشکی در بندر امام خمینی (ره)
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از فردا، توزیع بیش از یک هزار برنج در خوزستان
لغو سه پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه گرفتگی
بازگشایی مسیر‌های عشایری مسدود شده در خوزستان تا پایان هفته
رفع موانع واردات کالاهای اساسی در بندر امام خمینی
تأمین کامل نهاده‌های دامی با ورود مازاد بر سقف سفارش به بنادر کشور
آخرین اخبار
تأمین کامل نهاده‌های دامی با ورود مازاد بر سقف سفارش به بنادر کشور
رفع موانع واردات کالاهای اساسی در بندر امام خمینی
از فردا، توزیع بیش از یک هزار برنج در خوزستان
بازگشایی مسیر‌های عشایری مسدود شده در خوزستان تا پایان هفته
لغو سه پرواز فرودگاه اهواز به دلیل مه گرفتگی
آلودگی هوا در ۹ شهر خوزستان
مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در روز شنبه غیرحضوری شد 