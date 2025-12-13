رئیس جمهور در پیامی درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب؛ پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -

پزشکیان در پیام تسلیت خود ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب فقید تصریح کرد: این دانشمند ارجمند، طی چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب؛ پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را به جامعه علمی، ادبی و فرهنگی ایران، و همچنین خانواده محترم و بازماندگان گرامی ایشان تسلیت می‌گویم.

این دانشمند ارجمند، طی چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است و بی‌تردید نام و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب درگذشته، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و رضوان الهی و هم‌نشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت می‌کنم.

