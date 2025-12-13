باشگاه خبرنگاران جوان - یک نشان تاریخی مربوط به محل لینچکردن (زجرکشکردن) سیاهپوستان آمریکا در سال ۱۹۱۸، پس از آنکه بارها هدف تخریب قرار گرفت، اکنون در قالب یک نمایشگاه در شهر آتلانتا به نمایش گذاشته شده است.
این تابلو یادبود پیشتر در محل قتل «مری ترنر»، بانوی سیاهپوست آمریکایی که در جریان خشونتهای نژادپرستانه سال ۱۹۱۸ بهطرز فجیعی کشته شد، نصب شده بود. برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کردهاند انتقال این نشان تاریخی به فضای نمایشگاهی با هدف حفاظت از آن و زنده نگه داشتن حافظه تاریخی مربوط به خشونتهای نژادی در آمریکا انجام شده است. این اقدام بار دیگر توجه افکار عمومی را به سابقه تبعیض نژادی و لزوم مواجهه صریح با گذشته تاریخی ایالات متحده جلب کرده است.