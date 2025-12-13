باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یادبودی برای اعدام‌های بی‌محاکمه + فیلم

یک نشان تاریخی مربوط به محل لینچ‌کردن سیاه‌پوستان آمریکا در سال ۱۹۱۸، پس از تخریب‌های مکرر، اکنون در نمایشگاهی در آتلانتا به نمایش گذاشته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک نشان تاریخی مربوط به محل لینچ‌کردن (زجرکش‌کردن) سیاه‌پوستان آمریکا در سال ۱۹۱۸، پس از آنکه بارها هدف تخریب قرار گرفت، اکنون در قالب یک نمایشگاه در شهر آتلانتا به نمایش گذاشته شده است.

این تابلو یادبود پیش‌تر در محل قتل «مری ترنر»، بانوی سیاه‌پوست آمریکایی که در جریان خشونت‌های نژادپرستانه سال ۱۹۱۸ به‌طرز فجیعی کشته شد، نصب شده بود. برگزارکنندگان نمایشگاه اعلام کرده‌اند انتقال این نشان تاریخی به فضای نمایشگاهی با هدف حفاظت از آن و زنده نگه داشتن حافظه تاریخی مربوط به خشونت‌های نژادی در آمریکا انجام شده است. این اقدام بار دیگر توجه افکار عمومی را به سابقه تبعیض نژادی و لزوم مواجهه صریح با گذشته تاریخی ایالات متحده جلب کرده است.

مطالب مرتبط
یادبودی برای اعدام‌های بی‌محاکمه + فیلم
young journalists club

درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در رقابت بین‌المللی طراحی ۲۰۲۵ IDA آمریکا

یادبودی برای اعدام‌های بی‌محاکمه + فیلم
young journalists club

آمریکا و ونزوئلا؛ تدارک برای جنگ یا نمایش قدرت؟

یادبودی برای اعدام‌های بی‌محاکمه + فیلم
young journalists club

انتقاد‌ها از ادامه تهدید‌های ترامپ علیه ونزوئلا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم
۱۲۷۵

تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم
۹۵۵

جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم
۶۴۶

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
گوجه‌های نوبر استان بوشهر به بازار رسید + فیلم
۶۰۶

گوجه‌های نوبر استان بوشهر به بازار رسید + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم
۴۱۳

راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.