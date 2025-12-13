رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس برکنار شد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آرکانزاس آمریکا رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه این دانشگاه را بهدلیل مواضعش در حمایت از ایران و رهبر انقلاب از سمت خود برکنار کرد.
به نوشته روزنامه نیویورکپست، «جیرین سعیدی» استاد علوم سیاسی این دانشگاه، در فضای مجازی با انتشار مطالبی، درایت رهبری ایران را در مقابله با حملات رژیم صهیونیستی مورد تمجید قرار داده بود. وی همچنین در مواضع خود، رژیم صهیونیستی را «تروریست» و «نسلکش» توصیف کرده بود.
این اقدام دانشگاه با واکنشهایی در محافل دانشگاهی و رسانهای همراه شده و بار دیگر بحث محدودیت آزادی بیان اساتید دانشگاه در آمریکا، بهویژه در موضوعات مرتبط با تحولات خاورمیانه، را به کانون توجه کشانده است.