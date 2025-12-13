باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس برکنار شد + فیلم

جیرین سعیدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس، به دلیل حمایت از ایران، رهبر انقلاب و مواضع انتقادی علیه رژیم صهیونیستی، از سمت خود برکنار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه آرکانزاس آمریکا رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه این دانشگاه را به‌دلیل مواضعش در حمایت از ایران و رهبر انقلاب از سمت خود برکنار کرد.

به نوشته روزنامه نیویورک‌پست، «جیرین سعیدی» استاد علوم سیاسی این دانشگاه، در فضای مجازی با انتشار مطالبی، درایت رهبری ایران را در مقابله با حملات رژیم صهیونیستی مورد تمجید قرار داده بود. وی همچنین در مواضع خود، رژیم صهیونیستی را «تروریست» و «نسل‌کش» توصیف کرده بود.

این اقدام دانشگاه با واکنش‌هایی در محافل دانشگاهی و رسانه‌ای همراه شده و بار دیگر بحث محدودیت آزادی بیان اساتید دانشگاه در آمریکا، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با تحولات خاورمیانه، را به کانون توجه کشانده است.

مطالب مرتبط
رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس برکنار شد + فیلم
young journalists club

خیانت چند نفر خودفروخته به پای یک ملت نوشته نشود + فیلم

رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس برکنار شد + فیلم
young journalists club

آنچه که زمینه‌ساز یک برکناری شد + فیلم

رئیس ایرانی بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه آرکانزاس برکنار شد + فیلم
young journalists club

قیام امام حسین؛ نماد اتحاد امروز مسلمانان علیه ظلم + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم
۱۲۷۵

تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم
۹۵۵

جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم
۶۴۶

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
گوجه‌های نوبر استان بوشهر به بازار رسید + فیلم
۶۰۶

گوجه‌های نوبر استان بوشهر به بازار رسید + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم
۴۱۳

راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.