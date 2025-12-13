اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی را به‌عنوان برترین فرنگی‌کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی فرنگی کار ۲۳ ساله ایران را به عنوان برترین فرنگی کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد.

اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت:

«فرخی برای نخستین بار در مسابقات جهانی بزرگسالان به عضویت تیم ملی ایران درآمد و با شکست قاطع تمامی رقبا به مدال طلای جهان رسید.

فرخی با کسب ۱۷ پیروزی پیاپی و بدون باخت موفق به کسب ۴ مدال طلا در مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال، کشور‌های اسلامی و تورنمنت زاگرب کرواسی دست یافت. بولدزر ۲۳ ساله ایرانی فقط رقبای خود را نبرد بلکه آن‌ها را تار و مار کرد.»

برچسب ها: اتحادیه جهانی کشتی ، کشتی
خبرهای مرتبط
ابراهیم کادیف: تماشاگران ایران را خیلی دوست دارم
غلامرضا محمدی: تیم ساری دنبال بهانه بود که کشتی نگیرد/ امروز با اقتدار بیشتری این تیم را شکست می‌دادیم
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدارانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
آخرین اخبار
فیفا اعلام کرد: ۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدارانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس
صعود حقیقت شناس به نیمه نهایی پاراتکواندو
مشکل اصلی سال‌های اخیر استقلال چیست؟
۲ مدال برنز برای تیم‌های دوبل دختران و پسران ایران