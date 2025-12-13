باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه اروپا با تصمیمی جدید، مسدودسازی نامحدود ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه را برای حمایت مالی از اوکراین تصویب کرد. پیش از این، تحریمهای اروپا که شامل مسدودسازی داراییهای روسیه میشد، هر شش ماه بهطور موقت تمدید میشدند.
مسئولان اروپایی اعلام کردهاند این اقدام با هدف تضمین استمرار فشار اقتصادی بر روسیه و تأمین منابع مالی برای بازسازی و حمایت از اوکراین اتخاذ شده است. تصمیم جدید میتواند نقش مهمی در تأمین مالی کمکهای بینالمللی و افزایش تأثیر تحریمها علیه روسیه ایفا کند و نشاندهنده تداوم تعهد اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین در شرایط جنگ و بحران جاری است.