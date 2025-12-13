باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

موافقت با مسدود کردن دارایی‌های روسیه + فیلم

اتحادیه اروپا با تصویب مسدودسازی نامحدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه برای کمک به اوکراین موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتحادیه اروپا با تصمیمی جدید، مسدودسازی نامحدود ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه را برای حمایت مالی از اوکراین تصویب کرد. پیش از این، تحریم‌های اروپا که شامل مسدودسازی دارایی‌های روسیه می‌شد، هر شش ماه به‌طور موقت تمدید می‌شدند.

مسئولان اروپایی اعلام کرده‌اند این اقدام با هدف تضمین استمرار فشار اقتصادی بر روسیه و تأمین منابع مالی برای بازسازی و حمایت از اوکراین اتخاذ شده است. تصمیم جدید می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی کمک‌های بین‌المللی و افزایش تأثیر تحریم‌ها علیه روسیه ایفا کند و نشان‌دهنده تداوم تعهد اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین در شرایط جنگ و بحران جاری است.

مطالب مرتبط
موافقت با مسدود کردن دارایی‌های روسیه + فیلم
young journalists club

مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود

موافقت با مسدود کردن دارایی‌های روسیه + فیلم
young journalists club

کاخ سفید عبور از زلنسکی را کلید زد

موافقت با مسدود کردن دارایی‌های روسیه + فیلم
young journalists club

زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم
۱۲۷۵

تفاوت ریه افرادی که سیگار می‌کشند با افرادی که نمی‌کشند + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم
۹۵۵

جشن تکلیف ۳ هزار دانش‌آموز دختر در حرم امام علی (ع) + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم
۶۴۶

اعزام ۸ هزار دانشجو به سرزمین وحی + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
گوجه‌های نوبر استان بوشهر به بازار رسید + فیلم
۶۰۶

گوجه‌های نوبر استان بوشهر به بازار رسید + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم
۴۱۳

راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم

۲۲ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.