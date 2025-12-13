باشگاه خبرنگاران جوان - با مشخص شدن برنامه بازیهای جام جهانی، فروش بلیط این مسابقات توسط فیفا آغاز شد.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) امروز اعلام کرد که پنج میلیون درخواست برای بلیط مسابقات جام جهانی در ۲۴ ساعت اول آخرین مرحله فروش دریافت کرده است.
فیفا این تقاضا را استثنایی توصیف کرد و خاطرنشان کرد که درخواستها از ۲۰۰ کشور و منطقه بوده است. فیفا اعلام کرد که اکثر درخواستها از سه کشور میزبان یعنی ایالات متحده، کانادا و مکزیک است. پس از این این سه کشور، بیشترین درخواستها از کلمبیا، انگلیس، اکوادور، برزیل، آرژانتین، اسکاتلند، آلمان، استرالیا، فرانسه و پاناما بوده است.
بنا بر اعلام فیفا، تقاضا برای مسابقات مرحله گروهی، به ویژه بازی کلمبیا مقابل پرتغال، برزیل مقابل مراکش، مکزیک مقابل کره جنوبی، اکوادور مقابل آلمان و اسکاتلند مقابل برزیل، بالاست.
فروش بلیط از روز پنجشنبه آغاز شد و تا ۱۳ ژانویه ادامه خواهد داشت و پس از آن بلیطها از طریق قرعهکشی اختصاص داده میشوند.
این اتفاق یک هفته پس از قرعهکشی مرحله گروهی رخ میدهد و اولین فرصت برای هواداران است تا بلیط مسابقاتی را که تیمهای شرکتکننده آنها اکنون مشخص شدهاند، خریداری کنند.
بلیتهای رزرو شده برای فدراسیونهای ملی نیز با قیمتهای ثابت ارائه میشوند که پس از جنجال پیرامون سیاست قیمتگذاری پویا (یعنی تغییرات قیمت بر اساس تقاضا) در مراحل قبلی فروش، به وجود آمده است.
با این حال، سازمانهای هواداری حمله شدیدی به قیمت بلیطها آغاز کردهاند. انجمن هواداران فوتبال اروپا (EFSA) این قیمتگذاری را خیانت فاحش به هواداران توصیف کرد و آن را باجگیری خواند.
به نظر میرسد بلیطهای این دوره پنج برابر گرانتر از بلیطهای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. به عنوان مثال هواداران آلمانی برای تماشای یک بازی مرحله گروهی باید حداقل ۱۵۵ یورو (۱۸۰ دلار) بپردازند و اگر این تیم به فینال برسد، حضور در هر هشت مسابقه حداقل ۵۹۷۵ دلار هزینه خواهد داشت.
