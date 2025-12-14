شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث گلایه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ بود که ازمیراث سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث رونمایی شد، اما تاخیر در اجرای این طرح؛ وراث را با مشکلاتی رو‌به‌رو کرده است. دولت به منظور رفاه حال بازماندگاه افراد متوفی که دارای سهام عدالت بودند؛ شرایط انتقال سهام به وراث را فراهم کرد. بر این اساس وراث متوفیان قبل از مردادماه ۹۹ می‌توانستند با انجام یکسری از اقدام انتقال سهام عدالت متوفی خود را انجام دهند
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض ادب وسپاس که حرف ما را به گوش مسئولین می‌رسانید، لطفا از مسئولین مربوط بخواهید توضیح دهند آیا هنوز هم انتظار دارند مردم برای حل مشکل انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ صبر کنند؟ مگر تعامل با سازمان امور مالیاتی برای حل مشکل وب سرویس مورد نیاز محاسبه غیر حضوری مالیات انتقال آن به وراث چقدر زمان نیاز دارد؟ ایا نمی‌شود که خود وراث به ادارات مالیات محل زندگی خود مراجعه و مفاساحساب تهیه کنند؟

