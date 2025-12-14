وزیر راه و شهرسازی دستور تعیین تکلیف بیمه رانندگان بر پایه عدالت محوری و نیز مشخص کردن سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی را صادر کرد.

 باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ ونهمین جلسه کارگروه پایش وضعیت حمل‌ونقل کشور موضوعات مرتبط با بیمه رانندگان و تخصیص سوخت به ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای مورد بررسی قرار گرفت.  

وزیر راه و شهرسازی در این نشست پس از شنیدن دیدگاه‌های روسای اصناف، نمایندگان بیمه و شرکت نفت اظهار کرد: مسئله بیمه در صدر خواسته‌های رانندگان قرار داشت و پیگیری شد. در نهایت پس از بحث‌های متعدد، مقرر شد این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات دولتی تأکید کرد: باید راهکاری مناسب برای تأمین منابع مالی مورد نیاز بیمه رانندگان ارائه شود.

صادق بر ضرورت عدالت‌محور بودن بیمه رانندگان تأکید کرد و گفت: مفاد بیمه باید به‌گونه‌ای تدوین شود که برداشت‌ها از آن یکسان باشد.

وزیر راه و شهرسازی مهلتی ۱۰ روزه برای دستیابی به راهکار منسجم و قابل دفاع در زمینه رفع ابهامات بیمه رانندگان تعیین کرد تا این موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شود.  

صادق یادآور شد: وظیفه ما ایجاد بیشترین سطح امیدواری برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.  

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه تخصیص سوخت گفت: سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری بود. شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته و ضمن انجام وظایف و تعهدات خود، با افزایش سهمیه سوخت ناوگان نیز موافق است.

وزیر راه و شهرسازی دستور برگزاری نشست مشترک با ستاد مبارزه با قاچاق سوخت را با هدف دستیابی به تفاهمی مشترک صادر کرد.  

صادق در پایان با توجه به ناترازی‌های موجود، از حاضران خواست پیشنهادهای خود را برای واقعی‌سازی نرخ سوخت ارائه دهند.

 سی‌ونهمین جلسه کارگروه پایش وضعیت حمل‌ونقل کشور با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، مهران قربانی معاون حمل‌ونقل، رضا اکبری معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سید عبدالله ارجائی شیرازی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر، روسای تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای، نمایندگان بیمه و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی برگزار شد.

