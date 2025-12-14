باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمدرضا برگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در هفته گذشته، چند عامل مهم منجر به رشد بازار سرمایه شد. یکی از مهمترین اخبار، عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و فولادیها در تالار دوم بود که به عنوان یک خبر مثبت برای این دو صنعت بزرگ تلقی میشود. این صنایع که دارای سهمهای شاخصساز در بازار هستند، تأثیر مثبتی بر تابلو معاملات گذاشتند و هفته خوبی را برای این دو صنعت رقم زدند.
او افزود: خبر دیگر که بر روند مثبت بازار تأثیرگذار بود، بلوکفروشی داراییهای برخی بانکها بود. این اقدام به عنوان تسریعکنندهای برای رشد بازار عمل کرده و تأثیر قابل توجهی بر صنعت بانکداری و سایر صنایع داشته است. همچنین، روند مالیاتی این خبر نیز به عنوان عاملی مؤثر در رشد بازار مطرح شده است با توجه به شرایط آینده بازار، عواملی نیز وجود دارد که میتواند بر این رشد تأثیر بگذارد. یکی از این عوامل، افزایش نرخ بهره است که میتواند به عنوان یک کنترلگر برای رشد بازار عمل کند. همچنین، چالشهای مربوط به انرژی در فصل زمستان نیز میتواند تأثیرگذار باشد. شرکتهای انرژیبر که به مصرف گاز وابسته هستند، ممکن است با چالشهایی در تولید و فروش مواجه شوند که گزارشهای ماهانه آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
او گفت: در خصوص پیشبینی شرایط بازار، باید اشاره کرد که بعد از جنگ دوازده روزه، فشار فروش قابل توجهی در بازار ایجاد شد و بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی از بازار خارج شدند. اما بعد از آن، بازار با روند متعادلتری مواجه شد و نقدینگی جدیدی به آن تزریق شد که عامل اصلی رشد بازار بود. از ابتدای مهرماه، بازار با یک رشد خوب همراه شده و به نظر میرسد این روند ادامهدار باشد، اما از منظر تکنیکال، برخی تحلیلگران بر این باورند که با ایجاد سقف جدید در شاخص، ممکن است برخی سرمایهگذاران احساس کنند که بازار به نقطه اشباع رسیده است. این در حالی است که رفتار سرمایهگذاران حقیقی هنوز بهطور کامل نسبت به شرایط بازار اطمینان ندارد و بیشتر به صورت روزانه و کوتاهمدت در حال فعالیت هستند.
او گفت: همچنین، موضوع دلار و ارزش بازار دلاری نیز تأثیر زیادی بر رشد بازار داشته است. با توجه به رشد اخیر دلار و افزایش آن این عامل میتواند به عنوان یک محرک مثبت برای بازار عمل کند. در عین حال، عدم رشد دلار نیما که در حدود هفت هزار تومان ثابت مانده، میتواند به عنوان یک ریسک برای بازار مطرح شود.
برگی در ادامه افزود: نقش بورس کالا را نیز نباید نادیده گرفت. معاملاتی که در بورس کالا انجام میشود، به ویژه در بازارهای فیزیکی و رینگهای صادراتی، تأثیر زیادی بر معاملات نمادها دارد و این موضوع میتواند به عنوان یک عامل تأثیرگذار در نظر گرفته شود.
او همچنین توصیه کرد که سرمایهگذاران حقیقی که به تازگی میخواهند وارد بازار شوند، باید با آگاهی و شناخت کافی از بازار سرمایه وارد شوند.
برگی تأکید کرد که افرادی که آشنایی کافی ندارند، بهتر است به صورت مستقیم وارد بازار نشوند. با توجه به رشد اخیر، شرکتهای متوسط و کوچک نیز میتوانند بازدهی خوبی برای سهامداران خود داشته باشند.
در پایان، برگی خاطرنشان کرد که با توجه به وجود نهادهای سرمایهگذاری معتبر، سرمایهگذاران میتوانند از طریق صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به سطح ریسکپذیری خود، به سرمایهگذاری در بازار بپردازند.